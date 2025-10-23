Novak Đoković opet bodri Zvezdu: Društvo mu pravi miljenik Delija

Novak Đoković uživo prati meč Crvene zvezde i Baskonije.

Izvor: Arenasport 1

Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu 6. kola Evrolige protiv ekipe Baskonije, a sa tribina ih bodri najbolji srpski sportista u istoriji Novak Đoković. Srpski as se poslije egzibicije u Rijadu vratio u Beograd gdje će napuniti baterije pred turnir u Atini koji startuje 2. novembra. Društvo mu pravi legendarni fudbaler Marko Pantelić.

Đoković je bodrio crveno-bijele i na meču protiv Žalgirisa od kada je tim preuzeo Saša Obradović. Novak je zbog povrede odustao od Mastersa u Parizu, a pitanje je da li ćemo ga gledati na Završnom mastersu u Torinu gdje je obezbijedio učešće rekordni 18. put.

Ono što je sigurno, iz Beograda će se uputiti u Atinu, a da li će ponovo biti taličan svom klubu, vidjećemo... Podsjetimo, Đoković je povrijeđen još od Mastersa u Šangaju mada nije želio da otkriva detalje svog zdravstvenog stanja i očekuje se da poslije turnira u Grčkoj uzme pauzu, a potom krene u "operaciju" Australijan open.