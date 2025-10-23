Ko je sudija Uroš Nikolić (40), uhapšen u policijskoj akciji? Razvalio svlačionicu, Zvezda ga tužila

Košarkaški sudija Uroš Nikolić je prema saznanjima medija priveden jer je optužen da je dio organizovane kriminalne grupe. Šta znamo o njemu prije ovog incidenta?

Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić koji je publici u Srbiji poznat kako iz KLS-a i ABA lige tako i sa mečeva Evrolige prema saznanjima "Blica" priveden je u srijedu. Osumnjičen je da je dio organizovane kriminalne grupe osumnjičene za teška krivična djela.

Nikolić je uhapšen u međunarodnoj akciji policije u kojoj se navodi da je privedeno ukupno 10 osoba i to sa inicijalima: B. S, U. N, S. M, M. A, N. O, M. T. i M. Ć, Đ. T, S. M. i D. G, M. Đ, A. O. i V. M. Ali šta znamo o Urošu Nikoliću?

Godinama Uroš Nikolić sudi na najvišem nivou i jedan je od najpoznatijih srpskih košarkaških sudija. Ipak posebno se pamti incident iz 2021. godine kada ga je Crvena zvezda optužila da je napravio veliku štetu u svlačionici u "Pioniru".

U maju 2021. godine sudio je meč Crvena zvezda - Cedevita nakon koga je klub sa Malog Kalemegdana odmah tražio pokretanje disciplinskog postupka protiv njega. Crveno-bijeli su tada priložili foto i video materijal uz detaljno saopštenje. Pogledajte kako je tada izgledala demolirana svlačionica:

Saopštenje Crvene zvezde povodom incidenta iz 2021

"KK Crvena zvezda obavještava javnost da je od ABA lige u četvrtak zahtijevao hitno pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije Uroša Nikolića i delegata Milana Krnete zbog dešavanja nakon utakmice 11. kola ABA Lige između KK Crvena zvezda i KK Cedevita Olimpija koja je odigrana 14. 04. 2021. godine u Beogradu.

Nakon fer i korektne utakmice koja je odigrana u hali “Aleksandar Nikolić” iz nama nepoznatih razloga, sudija Uroš Nikolić je potpuno demolirao sudijsku svlačionicu, napravio veliku materijalnu štetu i tom prilikom doživio i povredu.

KK Crvena zvezda saznao je za ozbiljnost i razmjere ovog incidenta tek kada se u javnosti prije tri dana pojavio video snimak potpuno uništene svlačionice u hali “Aleksandar Nikolić”.

Provjerama kod čelnika SC “Tašmajdan” i hale “Aleksandar Nikolić” kao i MUP Republike Srbije koji su izvršili uviđaj i sačinili službenu belešku o ovom incidentu, KK Crvena zvezda je došao do saznanja da je sudijska svlačionica potpuno uništena!

Posebno nas iznenađuje i činjenica da delegat ove utakmice Milan Krneta nije zabilježio ovaj veliki incident i to smo utvrdili uvidom u njegov zvanični izvještaj sa te utakmice?

Podsećamo javnost da predstavnici KK Crvena zvezda prema pravilniku ABA lige nemaju pristup sudijskoj svlačionici. Zbog ovog još jednog nemilog događaja koji ponovo baca loše svjetlo na već urušen imidž lige, i pošto smo prikupili sve relevantne podatke, uključujući i sporni video u trajanju od 20 sekundi, KK Crvena zvezda zahtijevao je hitnu istragu (disciplinski postupak) i kažnjavanje svih aktera ovog skandala koji predstavlja još jedan težak udarac za regionalnu ligu i integritet i ugled svih učesnika i aktera ABA lige", navedeno je tada u saopštenju.

