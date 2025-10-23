Vlade Đurović insistira da Crvena zvezda treba da dovede boljeg igrača od Kodija Miler-Mekintajera i da njega proglasi za rezervu.

Izvor: MN Press/Podkast AktuelA/Screenshot

Vlade Đurović gostovao je u podkastu "AkutelA" u kojoj je rekao da je povratak Saše Obradovića u Crvenu zvezdu za sada "pun pogodak", ali da navijači ne treba da budu euforični. Objasnio je da je to prirodna stvar u košarci i da "šok terapija" uvijek daje takve rezultate, te da treba i dalje biti oprezan.

"I da je neko drugi došao... Pa eto, bio je Tomović. Svaka promjena trenera donosi u trenutku, ali ne na duže staze", rekao je Đurović i ispričao kako je Janis Sferopulos izgubio konce.

Vidi opis "Poklonio sam mu se, ali on je 'bekap'": Vlade Đurović ne odustaje od svoje teorije o Kodiju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Cijenim dosta Sašu Obradovića, bio sam mu prvi trener kada sam ga ubacio u prvi tim Zvezde, dokazao se kao trener i to je Zvezdin odličan potez. Što se tiče Sferopulosa, koji je kao bio dobar, pa odjednom nije, izgubio je konce od onog poraza od Žalgirisa. Kad sam vidio da su mu neki igrači odmahivali rukom, tada je već izgubio autoritet", prisjetio se Đurović i dodao: "Odjednom preuzima Tomović koji nema taj rejting i to iskustvo, koji je i meni bio pomoćnik, i onda je odjednom napravio čudo nad čudima u Istanbulu."

Prema ocjeni Vlade Đurovića, uprkos velikim ulaganjima u Crvenu zvezdu i Partizan - nije optimista da mogu do Fajnal-fora. Već je rekao da Partizan mora da se pojača na mjestu centra, dok Zvezdi predlaže plejmejkera.

"Stalno pričam da Kodi Miler-Mekintajer nije za prvog plejmejkera. Nije loš igrač, ali je bekap. Drži vodu, odlično. Ima neke svoje kvalitete, ali nema šut, nema kreaciju. Sada je odigrao kao doktor protiv Real Madrida. Naklonio sam mu se poslije meča i rekao bravo, majstore. Priznajem svoju grešku, ali vrlo često ne griješim. Kritikovao sam ja i Zvezdu, nema nikakve dileme. Kad je nešto dobro - dobro je", dodao je Vlade Đurović.

Izvor: MN PRESS

"Partizanu dakle treba centar, a Zvezdi plejmejker ili možda i šuter. Računam da će Karter da se oporavi, a Dobrić je isto šuter. Zvezda nije idealno pokupovala igrače, mada eto Saša Obradović kaže da je Sferopulos napravio odličnu selekciju i svaka čast na tome", poručio je Vlade Đurović i još prokomentarisao neke stvari koje je primijetio:

"Recimo ovaj Izundu mora da igra bolje, Nvora ima svoje mane, igra dobro, najbolji je igrač Zvezde do sada, ali ima mane koje neko ne primjećuje. Nije tako dobar šuter za tri poena i nije dobar kada prodire. Ne vidi da doda kada prodire."

Vidjećemo da li će to pojačanje na mjestu plejmejkera/beka o kome govori Vlade Đurović na kraju biti Džared Batler o kome se danas priča da stiže na Mali Kalemegdan.