logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serena Vilijams baš ne cijeni Đokovića: Nikad nije rekla da je najbolji, a sad tvrdi da će ostati bez rekorda

Serena Vilijams baš ne cijeni Đokovića: Nikad nije rekla da je najbolji, a sad tvrdi da će ostati bez rekorda

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Legendarna teniserka Serena Vilijams tvrdi da će Đokovićev rekord biti nadmašen.

Serena Vilijams o rekordu Novaka Đokovića Izvor: MARIO ARMAS / AFP / Profimedia/Youtube/US open Championship

Po mnogima najbolja teniserka svih vremena Serena Vilijams ne krije da joj je trenutno prvi igrač svijeta Karlos Alkaraz miljenik i veruje da može da nadmaši Novaka Đokovića koji drži rekord sa osvojene 24 grend slem titule. Španac ih za sada ima šest i najmlađi je teniser kome je to pošto za rukom.

Amerikanka je u karijeri osvojila 23 velike titule, a ukupno 73 u singlu, dok je rekord Margaret Kort za nju ostao nedostižan. Novak je uspio da ga izjednači, ali mu je potreban još jedan pehar za titulu apsolutnog vladara tenisa. Zašto to ne bi bio Alkaraz?

Američka teniserka Serena Vilijams
Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

"Veliki sam navijač Karlitosa. Uvijek ga zovem da mu kažem da sam njegov veliki navijač", kaže Serena.

Bila je i više nego direktna na pitanje da li Španac može da nadmaši članove "velike trojke"? "Mislim da je u ovom trenutku sve moguće. Kada je Federer došao, niko nije vjerovao da može da nadmaši Samprasa. Nadmašio ga je. Onda je Rafa nadmašio njega, pa je Novak nadmašio Rafu. Karlos je naravno veoma mlad. Ima ozbiljne rivale, ali naravno da je moguće. Rekordi postoje da bi se rušili“, istakla je Serena Vilijams.

Šta Alkaraz treba da uradi da bi nadmašio Đokovića?

Ukoliko Alkaraz nastavi da osvaja u prosjeku dva grend slema godišnje do 29. godine će izjednačiti sa Rodžerom Federerom (20), a do 30. godine sa Rafaelom Nadalom (22). To znači da bi Novaka stigao sa 31 godinom. Ipak, teško je govoriti o ovom scenariju, pošto je ključno da mladi as prođe bez povreda. Takođe, tek ga čekaju najbolje teniske godine i nije isključeno da osvoji i koju titulu više po sezoni. U svakom slučaju dostizanje Novaka Đokovića će mu definitivno biti najveći izazov u karijeri...

Odnos Novaka i Serene

Srpski as i Amerikanka su godinama izgradili jako korektan odnos, ali Serena nikada nije krila da je za nju Rodžer Federer najbolji svih vremena, iako se penzionisan sa četiri titule manje od Đokovića.

"Rodžer Federer je najbolji, on je sinonim za igračku veličinu, visoku klasu i nevjerovatno je kako se adaptira na igru. On je genije", rekla je Serena o Federeru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Serena Vilijams Karlos Alkaraz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC