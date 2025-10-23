"Nisam mogao da razumijem tu odluku": Nadal progovorio o zabrani da igra Rolan Garos

Rafael Nadal otkrio je da su mu roditelji branili da zaigra na Rolan Garosu za juniore, a razlog je bila škola.

Rafael Nadal (39) jedan je od najboljih tenisera svih vremena, čak rekordnih 14 puta osvajao je Rolan Garos, pa je na taj način "Bik sa Majorke" postao zaštitni znak turnira u Parizu. Da su njegovi roditelji tada znali da će postati živa legenda, vjerovatno ne bi bili suviše strogi prema sinu. Zbog toga je Nadal nedavno ispričao kako se osjećao kada su mu roditelji zabranili da učestvuje na juniorskom Rolan Garosu.

Razlozi roditelja bili su više nego opravdani - škola je bila prioritet. Kao uzor mladim talentima Nadal je želio da budućim šampionima ispriča priču, za koju i sam tvrdi - nekad nije razumio. Tako je na dodjeli titule "Doctor honoris causa" na Univerzitetu u Salamanki podijelio svoje iskustvo.

"Bila je 2002. Tada sam bio tinejdžer i bio sam veoma uzbuđen zbog jednog cilja - da prvi put igram na juniorskom Rolan Garosu. Tada sam imao nekoliko ATP poena i igrao sam na međunarodnim turnirima i naravno da sam mislio da je odlična prilika da se takmičim na jednoj od najpoznatijih scena u mom sportu."

"Sa 15 godina to nisam razumio"

"Zamislite uzbuđenje što sam mogao da igram u Parizu sa 15 godina. Međutim, moji roditelji su mi rekli da neću moći da učestvujem, jer se to poklapa sa periodom ispita. Logično, sa 15 godina je bilo teško razumjeti odluku mojih roditelja. Imao sam pred sobom mogućnost da igram grend slem, a oni mi to nisu dozvolili", rekao je Nadal.

"Uprkos mom razočaranju, roditelji nisu željeli da promijene odluku i ja nisam igrao turnir", ispričao je Nadal koji je sada simbol grend slema u "gradu svjetlosti".

"Kasnije sam shvatio da je njihova odluka bila važna lekcija, zbog toga sam im sada zahvalan. Pomogli su mi da završim obavezno školovanje i naučili me da nijedan od ovih sportskih ciljeva ne može biti važniji od obrazovanja", jasno je stavio do znanja Nadal.

Šta se kasnije desilo?

O uspjesima Rafaela Nadala isuvišno je pričati. Bio je najveći rival Novaka Đokovića i potpuno dominantan na šljaci, u karijeri je osvojio 22 grend slem titule, ali je najveći trag ostavio u Parizu. Priča koju je Nadal otkrio ima i nastavak - već 2003. Španac je debitovao na velikim turnirima, doduše nije odmah imao priliku da zaigra u Parizu, tamo je nešto kasnije počeo da piše istoriju (2005), kad je sa samo 19 godina postao šampion.