Svi u šoku zbog Rafaela Nadala: Fotografijom bez majice se oprostio od Đorđa Armanija

Rafael Nadal nije baš razmislio najbolje kada se opraštao od nedavno preminulog Đorđa Armanija.

Nadal se oprostio od Armanija napadaju ga Izvor: Alain JOCARD / AFP / Profimedia

U dubokoj starosti preminuo je jedan od najprepoznatljivjih ljudi iz svijeta mode Đorđo Armani. Mnogi su se oprostili od vlasnika brenda Armani, a oproštaj Rafaela Nadala je javnost digao na noge. Mnogi smatraju da se nije oglasio na prikladan način i prigovaraju mu. 

Rafael Nadal je godinama bio jedno od najpoznatijih zaštitnih lica kompanije i posebno je poznata njegova kampanja za "Armani" džins iz 2011 godine. Sada je Nadal odao počast Đorđu Armaniju upravo sa slikom iz tog perioda i iz te kampanje što su mnogi ocijenili kao neukusno. Kada se vidi slika, vrlo je jasno zašto.

"Tužan sam da čujem da je preminuo Đorđo Armani, istinska ikona svijeta mode. Osjećam se jako ponosno što sam bio dio njegove kampanje i što sam mu upoznao porodicu. Saučešće svim njegovim voljenima", napisao je Rafael Nadal uz ovu fotografiju:

Sale se oprostio dostojanstveno

Izvor: MN PRESS

Đorđo Armani nije bio samo vlasnik modnog brenda nego i vlasnik košarkaškog kluba Olimpija iz Milana. Tu je sarađivao sa brojnim srpskim košarkašima, a dao je šansu i Aleksandru Đorđeviću da bude trener. Oprostio se legendarni srpski selektor i reprezentativac dostojno od svog prijatelja.

"Počivajte u miru. Veliki gubitak za čovečanstvo, još veći za košarku. Zbogom, seniore Armani - pamtićemo te kao jednog od najvećih koji su ikad živjeli. Hvala", napisao je Đorđević. 

Pročitajte i ovo:

