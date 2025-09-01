"Šta Federera i Nadala nervira kod mene?": Novak otkrio zašto jedva čeka da vidi dva najveća rivala

Novak Đoković je novinarima u Njujorku otkrio zašto jedva čeka da popriča sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Nakon što je prošao u četvrtfinale US Opena Novak Đoković je pričao o Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu. Jedno od pitanja koje su mu novinari postavili bilo je vezano za najveće rivale u karijeri. Zanimalo ih je šta bi ih pitao, da može.

"Mnogo toga bi ih pitao. Vjerovatno bih počeo od toga kako su prilazili mečevima sa mnom. Šta su osjećali da moraju da urade da bi me pobijedili. Šta ih je nerviralo kod mene. Kako bi trenirali, kako bi se mentalno spremili, stvarno bih volio da ih ispitam, to bi bilo sjajno. Vidjećemo da li će se to desiti, ne znam", odgovorio je Novak Đoković.

Zanimalo je prisutne i da li bi eventualno osvajanje US Opena sa 38 godina bio njegov najveći uspjeh. Nije htio da mnogo razmišlja o tome Novak jer zna da je u situaciji kada mora da se fokusira samo na ono što je ispred njega.

"Moglo bi da bude. Ipak i dalje je to jako dug put za mene. Naučio sam u posljednjih nekoliko godina da sada zaista moram da idem meč po meč. Naravno da sanjam o tome da osvojim novi grend slem i bilo bi nevjerovatno da to uradim ovdje. Ipak znate, ne mogu da dozvolim sebi da idem tako daleko. Moram da se fokusiram na to šta je potrebno da uradim. Prošli grend slem koji sam osvojio bio je ovdje prije dvije godine. Bilo bi sjajno zatvoriti krug ovdje, ali hajde da vidimo", rekao je Đoković.

