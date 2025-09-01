logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak probao da pomogne Bogdanu, da ga vrati na Eurobasket: "Odmah sam ga pozvao, rekao sam mu šta da radi"

Novak probao da pomogne Bogdanu, da ga vrati na Eurobasket: "Odmah sam ga pozvao, rekao sam mu šta da radi"

Autor Nikola Lalović
0

Novak Đoković je kontaktirao Bogdana Bogdanovića i probao da mu pomogne da se oporavi i vrati na teren na Eurobasketu.

Novak Đoković o povredi Bogdana Bogdanovića na Eurobasketu Izvor: US Open/FIBA Media/Youtube/Printscreen

Novak Đoković na US Openu ima vremena ne samo da prati srpske košarkaše nego i da im dijeli savjete. Sada je poslije pobjede u četvrtom kolu nad Janom Lenardom Štrufom srpskim novinarima pričao i o Bogdanu Bogdanoviću.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije se povrijedio na meču sa Portugalom krajem prvog poluvremena i na kraju će morati da propusti ostatak Eurobasketa. Čim je vidio da se povrijedio, Novak ga je pozvao.

"Onog trenutka kada sam pročitao da se povrijedio pre tri dana odmah sam ga kontaktirao. Rekao mi je da osjeća da će biti dobro i da nije ništa strašno, a onda sam nažalost vidio danas te vijesti da neće igrati", počeo je Novak da priča. 

Novak je naglasio da je kontaktirao Bogdana, podijelio mu neke savjete kako što prije da se oporavi, ali nije pomoglo. Jednostavno je povreda bila previše ozbiljna da bi mogla da se sanira.

"Ponovo sam ga kontaktirao i rekao mi je da je ozbiljnija povreda nažalost. Dao sam neke prijedloge i načine na koje može sebi da ubrza oporavak ali izgleda da to ovoga puta ne može da pomogne.Ogroman peh za srpsku reprezentaciju i on mi je mnogo drag. Vjerovatno naš najdraži košarkaš. Sa njim imam jako lijep, prijateljski odnos. Kapiten. Svi ga volimo i apsolutno velika, ogromna podrška za njega. I za sve momke. On se znajući kakav je vjerovatno pojeo što ne može da bude na terenu, ali sa druge strane vjerujem da će dati preko potrebnu tu moralnu, psihološku i mentorsku podršku svim ostalim košarkašima. Pogotovo mladima koji se bore za medalje", rekao je Novak.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Novak Đoković Tenis košarka Bogdan Bogdanović Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC