Novak probao da pomogne Bogdanu, da ga vrati na Eurobasket: "Odmah sam ga pozvao, rekao sam mu šta da radi"

Novak Đoković je kontaktirao Bogdana Bogdanovića i probao da mu pomogne da se oporavi i vrati na teren na Eurobasketu.

Izvor: US Open/FIBA Media/Youtube/Printscreen

Novak Đoković na US Openu ima vremena ne samo da prati srpske košarkaše nego i da im dijeli savjete. Sada je poslije pobjede u četvrtom kolu nad Janom Lenardom Štrufom srpskim novinarima pričao i o Bogdanu Bogdanoviću.

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije se povrijedio na meču sa Portugalom krajem prvog poluvremena i na kraju će morati da propusti ostatak Eurobasketa. Čim je vidio da se povrijedio, Novak ga je pozvao.

"Onog trenutka kada sam pročitao da se povrijedio pre tri dana odmah sam ga kontaktirao. Rekao mi je da osjeća da će biti dobro i da nije ništa strašno, a onda sam nažalost vidio danas te vijesti da neće igrati", počeo je Novak da priča.

Novak je naglasio da je kontaktirao Bogdana, podijelio mu neke savjete kako što prije da se oporavi, ali nije pomoglo. Jednostavno je povreda bila previše ozbiljna da bi mogla da se sanira.

"Ponovo sam ga kontaktirao i rekao mi je da je ozbiljnija povreda nažalost. Dao sam neke prijedloge i načine na koje može sebi da ubrza oporavak ali izgleda da to ovoga puta ne može da pomogne.Ogroman peh za srpsku reprezentaciju i on mi je mnogo drag. Vjerovatno naš najdraži košarkaš. Sa njim imam jako lijep, prijateljski odnos. Kapiten. Svi ga volimo i apsolutno velika, ogromna podrška za njega. I za sve momke. On se znajući kakav je vjerovatno pojeo što ne može da bude na terenu, ali sa druge strane vjerujem da će dati preko potrebnu tu moralnu, psihološku i mentorsku podršku svim ostalim košarkašima. Pogotovo mladima koji se bore za medalje", rekao je Novak.

