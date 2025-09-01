"Morali smo da se hitno evakuišemo": Novak morao da bježi u Njujorku

Novak Đoković se na US openu sjetio 2012. godine i tornada zbog koga je morao da napusti polufinale turnira.

Izvor: Youtube/ US Open Tennis Championships/profimedia/Martin KEEP / AFP

Novak Đoković je uspio da prođe u četvrtfinale US Opena sa 38 godina, a posljednji koji je to uradio bio je Džimi Konors, koji je 1991. godine stigao do polufinala koje je izgubio od Džima Kurijera. Pitali su Novaka novinari u Njujorku da li se sjeća toga, a rekao je da je čak gledao te mečeve kao dijete.

"Da li mu je bilo 40 godina? 39? Sjećam se toga, a mislio sam da je imao 40. Sjećam se toga, iako sam bio jako, jako mlad. Ne sjećam se baš jasno, ali u narednim godinama kada sam gledao mnogo tenisa svi su pričali o tome da je to istorijski jedno od najvećih dostignuća na bilo kom grend slemu. Znate Džimi Konors je jedan od najvećih tenisera ikada, globalno, ali posebno na ovom turniru. Osvojio je US Open 5 puta i uspio je da zapali njujoršku publiku kao niko do tada. To što sam u istoj ravni sa Džimijem mi je velika čast", rekao je Novak poslije pobjede nad Janom Lenardom Štrufom.

Uslijedilo je predavanje iz istorije od strane novinara koji su ga pitali razna pitanja vezana za prošlost tenisa, pa čak i njegovu. Upitan je za finale koje je 2012. godine izgubio u Njujorku od Endija Mareja.

"Gubio sam 2:0 u setovima i vratio sam se. Igrao sam sjajno u trećem i četvrtom setu, a onda sam izgubio u petom. Sjećam se da je to bio vjerovatno najvjetrovitiji US Open koji sam ikada odigrao. Sjećam se da sam u polufinalu izgubio prvi set od Ferera. Nešto se desilo što mi se nikada ranije nije desilo. Mislim da se to nikome nije desilo ranije, evakuisan je stadion zbog tornada. Endi je tu osvojio svoj prvi US Open. Ja sam bio blizu, ali sam izgubio u petom setu. Nekoliko grend slem finala sam izgubio od njega, izgubio sam na Vimbldonu, pa ne može da se žali", našalio se Novak na kraju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!