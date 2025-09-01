"Ne znam koliko ću još imati prilike da igram": Đoković poslije pobjede rekao šta mu je na duši

Novak Đoković obezbijedio je plasman u četvrtfinale US opena, a poslije pobjede nad Janom Štrufom govorio je o utiscima.

Novak Đoković osmi put zaredom pobijedio je Jana Štrufa. Ovog puta to je bilo ubjedljivo (6:3, 6:3, 6:2) i tako je obezbijedio plasman u četvrtfinale US opena gdje će mu rival biti Tejlor Fric. Moglo se vidjeti na Đoković uživa na terenu, vezao je maestralne poene, a u dugim razmjenama bio je mnogo bolji od rivala i ponovo pokazao da su godine samo broj.

Na pitanje da li mu prija atmosfera u Njujorku Novak je bio iskren:

"Da, vjerovatno", rekao je vrlo glasno, dok je uživao u ovacijama sa tribina. "Ne znam koliko ću još imati prilike da igram, ali ovo veče je posebno. Hvala vam što se ostali", posebno je naglasio Đoković poslije pobjede.

S obzirom na to da je pobjedu obezbijedio za sat vremena i 49 minuta, što je vrlo brzo na grend slem mečevima, Đoković je bio pohvaljen, pa je malo govorio i o svojoj igri.

"Mislim da sam dobro servirao u posljednjem kolu i u ovom meču nije bilo loše. Igrao sam protiv momka koji fantastično servira, tako da mi je to sve učinilo mnogo lakši posao na terenu. Možda mi je potrebno da treniram kao ranije, ali važno je da budemo što efikasniji. Morao sam da promijenim svoj stil igre, morao sam da trčim, da budem agresivniji. Zadovoljan sam igrom", bio je najvažnije da čujemo.

