logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vilander predviđa Novakovu budućnost: "Igraće bar do 40, a možda i duže"

Vilander predviđa Novakovu budućnost: "Igraće bar do 40, a možda i duže"

Autor Dragan Šutvić
0

Mats Vilander pokušao je da predvidi Novakovu budućnost, zato tvrdi - igraće do 40. ili 42.

Mats Vilander o Novaku Đokoviću Izvor: Eurosport/Screenshot

Nije tajna da je Novak Đoković čak i sa 38 favorit na turnirima, možda ne glavni, ali svakako u top tri. O tome govori i činjenica da je na posljednja tri grend slema stigao do polufinala, a bivši teniser, a sada novinar i analitičar Mats Vilander istakao je da vjeruje da će Srbin igrati tenis bar još dvije godine, a možda čak i naredne četiri.

Vilander nije mogao a da ne spomene značaj Novaka za mlade igrače, poseban akcenat bio je na tome da Đoković svojom privržemošću daje pravi primjer trenutnim, ali prije svega budućim igračima.

"Njegova zaostvaština je velika. Njegov tenis ide sve više i više, recimo Janik Siner radi čak i sa trenerom koji je radio sa Novakom. Pokušava da radi isti posao kao Novak, ali to je jako teško, to podrazumijeva 24 sata rada - stalno ste na terenu, u teretani, tu je istezanje. Jednostavno, on ne sjedi mirno. To je velika inspiracija za mlade igrače", objasnio je Vilander u emisiji prije početka duela Đokovića i Štrufa.

Ipak, ostaje pitanje da li će Đoković uspjeti da osvoji tu dugočekanu 25. grend slem titulu. Poslije osvojenih Olimpijskih igara želja Srbina je vidno manja, ali Vilander vidi nešto drugo - Novak uživa na terenu. Zbog toga predviđa, gledaćemo Đokovića još dvije godine, a onda je dodao - a, možda i četiri. Doduše, Vilander je do sada davao pogrešna predviđanja kad je Novak u pitanju, ali ovog puta bi zaista bilo lijepo da je u pravu i da ćemo još dugo gledati Novaka na terenu. 

"Njegov tenis nije na vrhuncu, ali ide sve bolje i bolje. Ono što je najvažnije je to da i dalje osjeća motiv da se zabavlja na terenu. Mislim da ga to neće zadovoljiti i da će igrati naredne godine, možda i do 40, a možda i do 42. Mogao bi sa dobrim žrijebom da dogura daleko na grend slemovima, potrebno je malo sreće", podvukao je Vilander.  

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis teniseri Mats Vilander US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC