Vilander predviđa Novakovu budućnost: "Igraće bar do 40, a možda i duže"

Mats Vilander pokušao je da predvidi Novakovu budućnost, zato tvrdi - igraće do 40. ili 42.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Nije tajna da je Novak Đoković čak i sa 38 favorit na turnirima, možda ne glavni, ali svakako u top tri. O tome govori i činjenica da je na posljednja tri grend slema stigao do polufinala, a bivši teniser, a sada novinar i analitičar Mats Vilander istakao je da vjeruje da će Srbin igrati tenis bar još dvije godine, a možda čak i naredne četiri.

Vilander nije mogao a da ne spomene značaj Novaka za mlade igrače, poseban akcenat bio je na tome da Đoković svojom privržemošću daje pravi primjer trenutnim, ali prije svega budućim igračima.

"Njegova zaostvaština je velika. Njegov tenis ide sve više i više, recimo Janik Siner radi čak i sa trenerom koji je radio sa Novakom. Pokušava da radi isti posao kao Novak, ali to je jako teško, to podrazumijeva 24 sata rada - stalno ste na terenu, u teretani, tu je istezanje. Jednostavno, on ne sjedi mirno. To je velika inspiracija za mlade igrače", objasnio je Vilander u emisiji prije početka duela Đokovića i Štrufa.

Ipak, ostaje pitanje da li će Đoković uspjeti da osvoji tu dugočekanu 25. grend slem titulu. Poslije osvojenih Olimpijskih igara želja Srbina je vidno manja, ali Vilander vidi nešto drugo - Novak uživa na terenu. Zbog toga predviđa, gledaćemo Đokovića još dvije godine, a onda je dodao - a, možda i četiri. Doduše, Vilander je do sada davao pogrešna predviđanja kad je Novak u pitanju, ali ovog puta bi zaista bilo lijepo da je u pravu i da ćemo još dugo gledati Novaka na terenu.

"Njegov tenis nije na vrhuncu, ali ide sve bolje i bolje. Ono što je najvažnije je to da i dalje osjeća motiv da se zabavlja na terenu. Mislim da ga to neće zadovoljiti i da će igrati naredne godine, možda i do 40, a možda i do 42. Mogao bi sa dobrim žrijebom da dogura daleko na grend slemovima, potrebno je malo sreće", podvukao je Vilander.

