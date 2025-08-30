logo
"Sudija ništa nije smio da kaže Novaku": Neće da pruži ruku, Britanac ne prestaje da smišlja izgovore

Kameron Nori ne želi samo da kaže da je Novak bolji, za samo nekoliko minuta konferencije smilio je gomilu izgovora.

Kameron Nori se žali na Novaka Đokovića Izvor: Youtube/US Open Tennis Championships

Kameron Nori ne može da se pomiri sa tim da je Novak Đoković mnogo bolji od njega. Pobijedio ga je sedmi put u karijeri, ostvario 395. pobedu na grend slemovima i sada je ponovo pričao o problemima na meču sa najvećim ikada. 

Iako se Novak recimo cijeli meč bunio i tražio da se publika na "Artur Eš" stadionu utiša, Nori nije rekao ni riječ, a poslije je kukao na buku. Takođe, smetaju mu pauze između poena.

"Ne mislim da je to taktika, ali volio bih da je sudija malo više reagovao. Ali ne bi to ništa promijenilo. Tri ili četiri puta sam na svom servisu morao da ga čekam. Dio je bio jer se istezao, ali nije to do Novaka. Samo sam pitao sudiju zašto moram da ga čekam. Ništa strašno, samo sam pitao pitanja jer mu sudija nijednom ništa nije rekao", rekao je Nori.

A šta je rekao za buku? 

Bunio se na buku sa tribina, čega jeste bilo. Ipak, Novak se tome protivio cijeli meč i pričao je sa sudijom, pa i sa samim ljudima u publici. Nori - tek kad je sve bilo gotovo.

"Kao da ljudi konstantno čavrljaju i pričaju. Na bilo kom drugom terenu bi zbog toga stopirali igru, ali ovde morate da budete spremni na stalnu buku. Probao sam da pričam sa timom, ali nisam ih ništa čuo. Nevjerovatna atmosfera. Veoma je veliki stadion, pozvao sam neke ljude i nisam ih ni vidio na tribinama. Kao što sam rekao ništa radije ne bih radio u petak uveče nego da igram protiv Novaka ovdje", rekao je on.

Na kraju pričao o Novakovoj spremi

Odvojio je vremena da se osvrne na šanse Novaka Đokovića da osvoji US Open. Što se tiče tenisa, tu nikone sumnja u najvećeg ikada. 

"Mislim da ima kvalitet, način na koji je servirao je nevjerovatan. Ipak pitanje je fizičke spreme, možete i njega da pitate. Što se tiče tenisa zaista sam impresioniran. Ekstremno dobro je igrao, ali nisam siguran da li fizički može da izdrži. Stopirao je meč zbog fizioterapeuta, tražio je doktora, tako da ćete morati da ga pitate o tome", zaključio je on.

Tagovi

Kameron Nori Novak Đoković Tenis

