"Potpuno je poludio kad se to desilo": Đokovićev naredni rival se sjetio prvog susreta sa Novakom

Nijemac Jan Lenard Štruf je redovna mušterija srpskog asa "Novaka Đokovića".

Izvor: Marc Aspland/The Times / News Licensing / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igra protiv Nijemca Jana Lenarda-Štrufa u osmini finala US Opena, a meč je na programu u ponedjeljak od 1.00 čas poslije ponoći. Srbin je u svih sedam dosadašnjih susreta slio protiv narednog rivala koji je uspio tek jednom da mu oduzme jedan set.

Štruf je trenutno 144. teniser svijeta i na putu do osmine finala je prošao dugačak put jer je krenuo iz kvalifikacija. Izlišno je govoriti da je impresioniran Đokovićem koji u 38. godini igra nevjerovatan tenis.

"To je prosto nevjerovatno, fantastično koliko on dobro igra. On nam svima pokazuje kako je moguće igrati dobar tenis i u tim godinama", rekao je Štruf pred meč sa Đokovićem.

Prvi susret sa Novakom je bio nesvakidašnji. "Bilo je to u Haleu i padala je kiša. Igrali smo fudbal unutra. U to vrijeme trener mu je bio Marjan Vajda. Postigao je gol u posljednjem minutu i poludjeli su, bilo je nevjerovatno. Ja sam bio u suparničkom timu, nažalost. Bilo je lijepo, imao sam tada 16 ili 17 godina i sparing partner na turniru", rekao je Štruf.

Skor 7:0 ne ohrabruje, ali biće motivisan nakon što je iznenadio Amerikanca Frensisa Tijafoa u prethodnoj rundi.

"Srećan sam zbog ovako dobrih rezultata u Njujorku, ali sada me čeka ozbiljan posao. Igrao sam nekoliko puta sa Novakom i to uopšte nije izgledalo dobro", priznao Štruf. Pobjednika u četvrtfinalu čeka bolji iz duela Čeha Tomaša Mahača i Amerikanca Tejlora Frica.