Poznato kad Novak Đoković igra na US openu

Novak Đoković igra sa Jan-Lenardom Štrufom.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo US opena i za mjesto u četvrtfinalu boriće se sa dobro poznatim asom iz Njemačke Jan-Lenardom Štrufom.

Organizatori su odredili da će Novak Đoković na teren protiv Jan-Lenarda Štrufa u noći između nedjelje i ponedjeljka ne prije 1 ujutru. Dakle, moglo bi to da se oduži i do ranih jutarnjih časova, ako meč ode u četiri ili pet setova.

Dobra vijest za Novaka Đokovića je što do sada ima dobro iskustvo sa Štrufom. U svih sedam međusobnih duela Đoković je bio bolji od Štrufa, ali je Nijemac u dobroj formi i tako je u prošlom kolu izbacio ljubimca domaće publike Frensisa Tijafoa, dok je uz to i mlađi i odmorniji od Srbina.

Kako je Đoković igrao do sada na US openu?

Promjeniljivo, u najmanju ruku. Počeo je odlično Đoković i izbacio je talentovanog tinejdžera Tijena bez većih problema (3:0), uz male poteškoće zbog žuljeva, dok je potom protiv Svajde i Norija imao malo više problema. Bilo je to zbog toga što jednostavno njegovo tijelo više nije spremno kao nekada, tako da veći napori znače i veći zamor, a vuče povredu koja se povremeno vraća.