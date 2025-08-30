"Pitam ja sebe, više nego ranije, da li mogu još": Novak otvorio dušu, bolno priznanje na US Openu

Novak Đoković je priznao da mu tijelo nije kao nekada i poslije mučenja sa leđima protiv Kamerona Norija je naglasio da se sve više predomišlja oko nastavka karijere.

Novak Đoković se mučio sa povredom na meču sa Kameronom Norijem, ali je na kraju pobijedio. Taman kada je bio na korak od toga da uzme prvi set u jednom izlasku na mrežu zaboljela su ga leđa. Uspio je da završi, ali nije to bio isti on na terenu.

Izgubio je set, mučio se, a kada su ljekovi počeli da deluju ponovo je zaigrao kako treba. Poslije meča je pričao o tome kako pokušava da produži karijeru, ali sa 38 godina to je sve teže.

"Ne znam ni ja... Ako je neko bio otvoren ka tome da proba nove stvari i istražuje sportsku medicinu, da li su to novi tretmani ili mašine, to sam bio ja! Ja bih sve to prvi probao. Ne samo da želim da produžim svoju karijeru i da što više budem na ovom nivou, već i volim welness - to mi je jedna od najvećih strasti u životu. Dosta radim na prevenciji. Ne mislim da mogu da uradim nešto mnogo više od toga što radim sada. Ako me tijelo ne sluša kada zađem dublje u grend slem turnire, onda je to teška pilula za mene progutati, jer znam koliko se brinem o svom tijelu, ali istovremeno godine nisu nešto što možete da okrenete u drugu stranu. To je što je, istrošio sam tijelo. I ja sam toga svjestan, ali se borim protiv toga! Trudim se da se i dalje takmičim sa klincima na najvišem nivou".

Nije prebolio Vimbldon

Teško mu je pao poraz u polufinalu Vimbldona, ali su grend slemovi i dalje njegova jedina preokupacija. Od tada nije igrao i sada je priznao da ima neke sumnje oko nastavka igranja tenisa

"Mislim da sam tada bio dosta otvoren poslije polufinala, rekao sam šta mi je u glavi tada. Pitam ja sebe pitanja, više sada nego ranije, što se tiče toga koliko želim da igram na ovom nivou i koliko stvarno želim da produžim karijeru sebi. Ja stvarno želim da još igram, a znam da sam nekada veoma oštar prema svom timu, ali znam da i dalje mogu da igram na najvišem nivou. Dokle god osjećam da mogu da igram na najvišem nivou, želim da pokušavam to da radim i da vidim da li imam šanse na slemovima i drugim turnirima. A uživam i u ljubavi i podršci koju dobijam posljednjih godina gdje god da se pojavim! Imam i druge motivacije da i dalje igram, ali da... Dešavaju se i interne diskusije koje imam, ali pokušavam da budem fokusiran trenutku i tome što se dešava sada. Možda budem filozofirao malo više kada se završi turnir", podvukao je Novak.