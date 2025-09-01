Đoković nije favorit na US openu za Muratoglua iz jednog razloga: "Dajem mu 7 od 10 zbog toga"

Patrik Muratoglu govorio je o igri Novaka Đokovića i tom prilikom istakao je da se srpski teniser češće umara jer ne igra turnire između grend slemova.

Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US opena, koji je posljednji put osvojio 2023. Naravno, cilj je isti kao i na svakom takmičenju, popeti se na tron, ali Patrik Muratoglu vidi neke nedostatke u igri Srbina i vjeruje da zna razloge - Novak nije igrao dovoljno pripremnih turnira i to je razlog njegovog lakog umaranja.

Novaka nismo vidjeli u Kanadi, kao i u Sinsinatiju, a Muratoglu vjeruje da to može smanjiti šanse Novaku da osvojio toliko željenu 25. titulu ne velikim turnirima. Međutim, Srbinov inat naširoko je poznat i bez obzira ne to što ima 38 godina i dalje važi za favorita, pa i naspram daleko mlađih tenisera koji su trenutno u centru pažnje (Janik Siner i Karlos Alkaraz).

"Fizička i mentalna svježina - dajem mu 7 od 10. Prije turnira, mislim da bi svako pomislio da je 10 od 10, on uopšte nije igrao od Vimbldona", započeo je Muratoglu na svom instagram profilu.

"Djelovalo je da je malo van forme, ne u smislu igre, već u smislu načina na koji je govorio poslije meča, a činjenica da ne igra na turnirima osim grend slema, izgleda da je to sada izbor, otežava mu da bude u potpunosti sposoban daodigra cijeli grend slem u pet setova, a da se ne osjeća umorno", konstatovao je Muratoglu.

Ako Novak Đoković nije favorit za titulu ko je? Muratoglu je imao jednostavan odgovor - Janik Siner. Razlozi su jasni, Italijan je osvojio posljednji veliki turnir, a sama činjenica da Karlos Alkaraz ima bolji međusobni skor više nije tako važna za prvog igrača svijeta.

"Njegove šanse su ovdje 10 od 10", tvrdio je Muratoglu.

"Iako može biti mentalno umoran, mislim da je on taj koji je veliki favorit, posebno zato što je pobijedio Alkaraza u finalu Vimbldona, što je bilo važno za njega, jer mislim da je Karlos prije toga imao malu mentalnu prednost nad njim, ali sada više ne."

