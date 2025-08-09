Rafael Nadal dobio drugo dijete: Mjesecima krili trudnoću, otkriveno i kako se zove sin

Španski teniser Rafael Nadal ima sina Miguela, koji nosi ime po dedi.

Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal po drugi put postao je otac, a o trudnoći njegove supruge nije se znalo gotovo ništa tokom prethodnih mjeseci. Španski mediji prenose da se Rafina supruga Meri porodila u četvrtak, 7. avgusta i da je rodila dječaka kojem su dali ime po njenom ocu. Nadalov nasljednik nosiće ime Miguel, po dedi sa majčine strane.

Nakon dva dana u porodilištu, svi članovi porodice Nadal otputovali su kući, a sada u Rafinom životu počinje novo poglavlje. Tokom prethodna dva dana Rafael Nadal i njegovi najbliži posjećivali su Meri u porodilištu, a u subotu je stiglo obavještenje da mama i beba mogu da odu kući!

Kao i inače, Rafael Nadal nije potencirao u medijima temu o trudnoći svoje supruge. U aprilu je objavljeno da par proširuje svoju porodicu, a Meri se tek nekoliko puta pohvalila svojom trudnoćom na raznim događajima, poput dodjele nagrada Laureus. Posljednji put se pojavila u javnosti u junu kada je porodica otišla u Diznilend u Parizu nakon počasti koju je Španac dobio na Rolan Garosu. Rafa i Meri, koji su svoje prvo dijete dočekali 8. oktobra 2022. godine, započeli su svoju vezu kada je ona imala 17, a on 19 godina, vezu koja je nastala zahvaljujući sestri bivšeg sportiste, Maribel, pošto je Meri bila njena školska drugarica.

Stariji sin Rafaela Nadala već je dobro poznat u svijetu tenisa. On je nedavno ukrao šou na ceremoniji u Parizu, kada se njegov tata opraštao od Rolan Garosa koji je osvojio čak 14 puta. Mladi Nadal družio se sa Novakom Đokovićem, Rodžerom Federerom i Endijem Marejem, a i prije toga je bio primjetan na teniskim turnirima koje tata igra.