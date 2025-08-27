"Stajali smo, tresle su mi se noge": Đoković otvorio dušu o Nadalu i Federeru, bez njih ništa nije isto

Srpski as Novak Đoković žali sa velikim rivalstvom sa Nadalom i Federerom.

Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nikad iskrenije govorio je o rivalstvu sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Španac se penzionisao krajem prošle godine, dok je Švajcarac "okačio reket o klin" još 2022. godine.

Srpski as je biranim riječima govorio o rprotivnicima koji su mu davali motivaciju i gurali ga preko krajnjih granica.

"Ta rivalstva su me zaista oblikovala u osobu i igrača kakav jesam i definitivno sam zahvalan na svemu što sam doživio sa ovim momcima. Sada, ovo je zanimljivo iskustvo za mene jer kada su se Federer, Nadal i Marej, moji najveći rivali, penzionisali u posljednjih godinu ili dvije, dio mene je otišao sa njima", rekao je Novak Đoković u podkastu kod Džeja Šetija.

Priznaje Đoković da mu nije lako da se prilagodi na ATP turu gdje je jedini preostali član "velike četvorke".

"Mislio sam da mi neće biti teško da preusmjerim pažnju, što se tiče mojih glavnih rivala na turu, sa njih na nekog drugog. Ali je teško jer sam navikao na ova imena, ove momke, ova lica 20 godina, a onda dolaze nova lica, što je normalno. To je evolucija našeg sporta", dodao je.

Nema dilemu ko mu je bio najteži rival, a ako uzmemo u obzir epske bitke koje su vodili, ne čudi što je odabrao Nadala.

"Nadal, svakako. Borbe sa njim su bile jednostavno iscrpljujuće. Najduže finale grend slema u istoriji bilo je na Australijan openu 2012. Skoro šest sati iscrpljujuće borbe. Taj meč sam dobio u petom setu. Sjećam se ceremonije zatvaranja. Stajali smo i slušali govore sponzora, i u jednom trenutku smo se obojica istovremeno sagnuli i držali koljena", podsjetio se Novak.

To je bio jedan od najvećih momenata u istoriji tenisa.

"Mogao sam da vidim kako mu se tresu noge, kako se tresu i moje noge, i neko je to vidio i donio nam dvije stolice i vodu. Ušao sam u svlačionicu, izvadio cipele i imao sam krv po čarapama. Nisam to osjetio, očigledno. U ovom naletu adrenalina na terenu, jednostavno prolaziš kroz bol", zaključio je Đoković.

