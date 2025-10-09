Sve ruši, ali jedan rekord mu bježi: Novak u ovome nikad neće prestići Nadala

Novak Đoković bi u Šangaju mogao da po ko zna koji put ispiše stranice istorije tenisa.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković obezbijedio je polufinale mastersa 1000 u Šangaju, a svakim korakom u Kini najbolji svih vremena pomjera granice tenisa. Već smo navikli da olimpijski šampion iz Pariza piše stranice istorije ovog sporta, a mečevima u Šangaju ima priliku da obogati karijeru novim priznanjima. Ono što je zanimljivo, Đoković će u narednom periodu imati priliku da uglavnom obara sopstvene rekorde, osim jednog koji drži Rafael Nadal.

Đoković već drži rekorde ATP masters 1000 turnira, osvojio je najviše titula, čak 40, najviše puta je igrao finala (60) i polufinala (80), a eventualnom pobjedom nad Valentinom Vašerom Srbin će imati priliku da proširi rekorde. Osim tom, Novak ima najviše titula u istoriji Turnira, četiri puta je slavio u Šangaju i nalazi se na dvije pobjede od postavljanja novog rekorda.

Najbolji teniser svih vremena drži još jedan rekord, on je igrač koji je najviše puta bio na tronu masters 1000 turnira. Đoković je po nekoliko puta osvajao različite turnire, na nekima je apsolutni rekorder, dok na nekima dijeli rekorde. Recimo, Indijan Vels su po pet puta osvajali i Đoković i Rodžer Federer, Majami po šest puta su osvajali Novak i Andre Agasi, dok je u Šangaju (4) i Parizu (7) Srbin apsolutni lider.

Koji rekord će Novak teško oboriti?

Izvor: Luo Chen / Xinhua News / Profimedia

Ipak, postoji rekord koji će Novak Đoković teško oboriti na masters 1000 turnirima, a to je broj titula na jednom turniru. Rafael Nadal je bez premca, pošto je u Monte Karlu čak 11 puta slavio, dok je i u Rimu imao zapažen usp‚jeh, 10 puta je bio šampion. Zahvaljujući uspjesima na tim turnirima Španac je drugi po broju titula na masters 1000 okupljanjima, on je tokom karijere 36 puta bio na tronu, dok je Rodžer Federer to učinio 28 puta.

Ako izuzmemo ovu dvojicu tenisera, Novak Đoković ima najviše trofeja sa masters 1000 serije, odnosno ima duplo više u odnosu na bilo kog drugog tenisera.

Turniri i rekordi: