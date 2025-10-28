logo
Otišao iz Partizana, pa uništio Real Madrid: Meč karijere Ajzee Majka

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši igrač Partizana Ajzea Majk odigrao je meč za pamćenje i donio Bajernu pobjedu protiv Reala. Stefan Jović je bio raspoložen za asistencije.

Ajzea Majk dao 29 poena Realu Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern Minhen pobijedio je Real Madrid na svom terenu u Evroligi, uz dominaciju Ajzee Majka (90:84). Bivši igrač Partizana odigrao je partiju za pamćenje, ubacio 29 poena "kraljevskom klubu", a uz to je imao 7 skokova, dvije asistencije i isto toliko izgubljenih lopti.

Pustili su ga Željko Obradović i crno-bijeli, a on je u ovom meču pokazao šta sve zna. Šutirao je 6/8 za dva, 3/8 za tri, i 8/10 sa penala. Stefan Jović dodao je 8 poena, uz 6 asistencija, Vladimir Lučić je radio one "prljave" stvari koje se ne vide toliko u statistici (4, 3sk, 2as), a važnu ulogu imao je Oskar da Silva sa dabl-dabl učinkom (10, 10sk).

U Realu su najbolji bili Trej Lajls (20, 6sk) i Teo Maledon (15, 4as), Valter Tavares ih je pratio (13, 7sk), a Fakundo Kampaco je ponovo bio manje primijetan (8, 3as, 4 izg.l).



Pogledajte

00:56
Ajzea Majk
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

