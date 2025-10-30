Vasilije Micić analizirao pobjedu nad Partizanom

Vasilije Micić analizirao je pobjedu Hapoela nad Partizanom u 7. kolu Evrolige.

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vasilije Micić bio je jedan od sedmorice igrača Hapoela koji je meč završio dvocifrenim učinkom u pobjedi nad Partizanom. Utakmicu je okončao sa 10 poena, dva skoka i četiri asistencije, a poslije susreta sa srpskim klubom analizirao je meč. Reprezentativac Srbije otkrio je koji trenutak je odredio pobjednika u Sofiji, bio je to kraj treće četvrtine i početak odlučujuće.

"Imali smo dobar kraj treće i početak četvrte četvrtine. Napravili smo odličan rezultat i kasnije meč uspjeli da privedemo kraju. Naša istrajnost da se nedostaci Partizana konstantno napadaju urodila je plodom", rekao je Micić poslije pobjede nad Partizanom.

Hapoel je ekipa iskusnih igrača koji se tek upoznaju. "Iskreno, nisam siguran kako sa strane izgledamo. Najvažnije da postoji entuzijazam i želja da se prilagodimo ulogama i prilagodimo jedni drugima. Previše je mečeva, sve se odvija brzo i mislim da je to zdrav pristup. Nismo još izgradili hemiju i stil igre što je dobro jer postoji prostor da napredujemo."

"Ne gledam košarku"

Zvezda trenutno dominira na tabeli Evrolige, dok je Partizan na nešto nižoj poziciji, međutim, Vasa je bio iskren i otkrio da ne prati suviše dešavanja na sceni, pa tako ni rezultate srpskih klubova. "Iskreno, ne gledam košarku već duže vrijeme. Ne da je ne volim, obožavam je, ali fokusiran sam na stvari koje su do mene, da što više treniram, da pronađem filter."

"Svaka čast Zvezdi, ekipa je pokazala reakciju. Rekao sam da taj tim zaista ima potencijal, atletski je moćan, visok, ima mnogo opcija u napadu i odbrani. Partizan ima peh sa povredama, mnogo važnih igrača nedostaje. Duga je sezona, mnogo se stvari brzo menjaju. Drugačije će biti kada se tim oformi i svi budu zdravi."

Hapoel je jedina ekipa Evrolige koja ima samo jedan poraz u elitnom takmičenju. "Ni sam ne znam kako smo prvi, samo mi je sve interesantno, trenutno. Ljeto nije bilo sjajno u svakom pogledu, ali dovoljno sam iskusan da gledam u svoje dvorište, da ne gledam druge."

Bonus video:

Pogledajte 00:23 Vasa Micić poslednji izašao Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)