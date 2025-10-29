logo
"Mi nismo mogli da dovedemo igrača od 4 ili 5 miliona": Željko Obradović poslao poruku upravi Partizana

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović dodatno je analizirao novi poraz Partizana u Evroligi.

Željko Obradović Partizan nije mogao da dovede igrača od pet miliona evra Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Željko Obradović održao je poprilično kratku konferenciju za medije, ali je nakon toga govorio za srpske novinare i tom prilikom detaljnije analizirao poraz svog tima. Crno-bijeli nisu uspjeli da slave u Sofiji, a strateg Partizana otkrio je šta je bio problem gostiju - dva različita poluvremena, a posebno loša igra u odlučujućoj dionici.

Veliki problem Partizana su pojačanja, klub je nekoliko puta istakao da je vrlo teško pronaći novog igrača. Crno-bijeli predstavili su centra Bruna Fernanda i plejmejkera Nika Kalatesa, a Obradović dodaje: "Tržište je bilo takvo, mi možemo da pričamo o tome. Mi nismo neko ko je mogao da odvoji četiri ili pet miliona da plati igrača. Mi smo u okviru naših mogućnosti doveli, hvala ljudima iz uprave koji su reagovali, doveli smo dva igrača, nastavljamo da se borimo. Mnogo toga je ispred nas", rekao je Obradović.

Kad je u pitanju utakmica, Obradović je rekao: "Dva različita poluvremena, u prvom smo se borili, pokazali želju i volju, u drugom se pri prvom padu pojavila malodušnost, to je nešto što ne bi smjelo da se događa. Imaš prednost šest poena i imaš priliku da braniš, a mi ne branimo. Još gore je bilo to u prvoj četvrtini gde smo završili sa dva faula, od igrača nad kojim smo željeli da igramo agresivnu odbranu, primili tri puta tri poena", bio je iskren Obradović.

"To su neki problemi koji se ponavljaju. Nemam mnogo vremena da radimo na tome, to jeste problem. Na kraju, mislim da je razlika prevelika. Nastaviću da radim, to su moji igrači, imam povjerenja u njih. Razgovaraćemo o Barseloni ove na sutrašnjem treningu, kako bismo se u Beogradu što više odmoril", dodaje.

Partizan je dobro igrao 29 minuta. "Treba da se se igra 40 minuta i poštuje plan igre, to je naš najveći problem. Ne može poslije tajm-auta da se zaboravi igrač. Sad ja da vam pričam, to nije lako gledati. Kad god smo prepoznali situacije, mi smo izgledali kao dobar tim. Kada počnemo da igramo bez dodavanja, izgledamo loše."

Bruno Fernando je upisao prve minute za Partizan, a crno-bijeli ozvaničili su i novog plejmejkera u Humsku je stigao Nik Kalates.

"Bruno je odigrao sa jednim treningom. U jednom trenutku bio je vrlo dobar u odbrani i nekim stvarima u napadu. Napravio je dvije greške u odbrani u drugom poluvremenu, a to je posljedica toga što je nov. Ne zna kada da pomaže, kada iskačemo i tako dalje.To je proces. Što se tiče Kalatesa, to je igrač kojeg sam trenirao, znamo šta može."

