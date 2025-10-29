logo
Vlasnik Hapoela ima poruka za sve u Evroligi: "Kad se vrate, Partizan će biti sila"!

Vlasnik Hapoela ima poruka za sve u Evroligi: "Kad se vrate, Partizan će biti sila"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj smatra da će Partizan biti moćan kada bude kompletan.

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj smatra da će Partizan biti moćan kada bude kompletan Izvor: Youtube/EURO INSIDERS/printscreen

Na meču sedmog kola Evrolige košarkaši Hapoela iz Tel Aviva bili su na kraju čak i ubedljivi protiv Partizana, ali... Postoje razlozi za to, a glavni je skraćena rotacija koju je za ovaj susret imao Željko Obradović. Na parketu nije bilo Karlika Džounsa i Šejka Miltona, dok  novopridošli Nik Kalates nije bio regitrovan za ovaj meč. Koliki je to hendikep za crno-bijele uvidio je i Ofer Janaj.

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva izuzetno je zadovoljan zbog pobjede svog tima, koja je izraelskom timu sačuvala prednost na vrhu tabele, ali je istakao i da su imali mnogo sreće. Po riječima Ofera Janaja, Partizan će biti silan kada mu se vrate svi igrači, a to znači i velike probleme za ekipe koje treba da igraju protiv boegradskih crno-bijelih.

"Partizan je nevjerovatan tim, imali smo sreće to se suočili s vama dok imate skraćen igrački kadar. Kada se vaši povrijeđeni igrače vrate, bićete sila! Divno iskustvo imati toliko navijača Partizana u Sofiji. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti vas i hvala na pripremi za Olimpijakos", napisao je Ofer Janaj na društvenoj mreži "X". Pogledajte njegovu objavu:

Hapoelu iz Tel Aviva sada slijedi gostovanje Olimpijakosu, a pobjeda na tom meču garantuje im ostanak na prvom mjestu tabele u Evroligi i nakon osmog kola. Sa druge strane, Partizan će loš niz rezultata pokušati da prekine na svom terenu protiv Barselone. Oba meča igraju se u petak.

Tagovi

Hapoel Tel Aviv KK Partizan Evroliga

