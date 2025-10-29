Željko Obradović nikad kraći: "Dvije različite slike, to je presudilo meč"

Željko Obradović iznio je prve utiske poslije poraza Partizana u Sofiji.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je upisao poraz u Sofiji, a trener Partizana održao je nikad kraću konferenciju za medije, pošto je samo kratko konstatovao šta je bio problem crno-bijelih. Gosti su se loše pokazali u drugom poluvremenu i to je presudilo utakmicu.

"Dvije vrlo različite slike u dva poluvremena, u prvom smo imali greške, ali u drugom je bila užasna odbrana. Vjerujem da je Hapoel zasluženo pobijedio", kratko je rekao Obradović.

Partizan je u Bugarskoj pretrpio novi poraz u Evroligi, Hapoel je bio bolji i odnio je pobedu 97:84. Posle sedam odigranih mečeva crno-beli se nalaze na 15. mestu, dok je Hapoel ubjedljivo prvi na tabeli elitnog takmičenja.

Bonus video: