logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željko Obradović nikad kraći: "Dvije različite slike, to je presudilo meč"

Željko Obradović nikad kraći: "Dvije različite slike, to je presudilo meč"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović iznio je prve utiske poslije poraza Partizana u Sofiji.

Željko Obradović poslije poraza Partizana od Hapoela Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizan je upisao poraz u Sofiji, a trener Partizana održao je nikad kraću konferenciju za medije, pošto je samo kratko konstatovao šta je bio problem crno-bijelih. Gosti su se loše pokazali u drugom poluvremenu i to je presudilo utakmicu. 

"Dvije vrlo različite slike u dva poluvremena, u prvom smo imali greške, ali u drugom je bila užasna odbrana. Vjerujem da je Hapoel zasluženo pobijedio", kratko je rekao Obradović.

Partizan je u Bugarskoj pretrpio novi poraz u Evroligi, Hapoel je bio bolji i odnio je pobedu 97:84. Posle sedam odigranih mečeva crno-beli se nalaze na 15. mestu, dok je Hapoel ubjedljivo prvi na tabeli elitnog takmičenja. 

Bonus video:

Pogledajte

03:23
Željko Obradović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Željko Obradović košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC