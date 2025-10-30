Iskusni Nik Kalates priključio se ekipi Partizana u Bugarskoj, gdje se igrao meč protiv Hapoela.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od Hapoela u Sofiji, ali nemaju previše vremena da razmišljaju o tom meču. Već u petak uveče igra se osmo kolo, na programu je utakmica protiv Barselone, a crno-bijeli bi trebalo da budu jači za iskusnog Nika Kalatesa.

Grčki košarkaš već je stigao u Bugarsku!

Trener Partizana Željko Obradović otkrio je da se iskusni organizator igre sa kojim je sarađivao u Panatinaikosu priključio ekipi u Bugarskoj, umjesto da sačeka povratak tima u Beograd - gdje se igra naredni meč. I taj gest pokazuje koliko crno-bijelima "gori pod nogama", a koliki je profesionalac Nik Kalates.

Vidi opis Nik Kalates se priključio Partizanu, igraće odmah! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Kalates je sa nama u Sofiji i ujutru će odraditi prvi trening sa ekipom", rekao je trener Partizana Željko Obradović nakon meča njegovog tima protiv Hapoela iz Tel Aviva, u glavnom gradu Bugarske. To znači da je iskusni grčki košarkaš već stigao da se priključi novim saigračima.

Kada će Kalates zaigrati?

Po svemu sudeći, iskusni organizator igre će već u petak uveče moći da pomogne ekipi Partizana. Crno-bijele čeka veoma važan meč protiv Barselone u Beogradskoj areni, a Dvejnu Vašingtonu i Sterlingu Braunu neophodna je pomoć u spoljnoj liniji. Partizan zbog povreda Karlika Džounsa i Šejka Miltona igra bez ključnih igrača u bekovskoj liniji, pa će Kalates preuzeti na sebe dio njihovih zaduženja.

Vidi opis Nik Kalates se priključio Partizanu, igraće odmah! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS, YORGOS MATTHAIOS/INTIME Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Navijači Partizana neće odmah moći da vide najbolje izdanje grčkog plejmejkera jer je za organizaciju igru tima potrebno neko vrijeme, ali bi jedan trening sa ekipom mogao da pripremi Kalatesa za nekoliko dobrih minuta. Naravno, prednost je i što su Obradović i Kalates već sarađivali u Panatinaikosu, kada su zajedno osvojili trofej u Evroligi!

Bonus video:

Pogledajte 00:21 Zakucavanje Bruna Fernanda protiv Hapoela Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)