Partizan predstavio Nika Kalatesa: Željko Obradović dobio novog plejmejkera!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crno-bijeli na dan meča sa Hapoelom doveli pojačanje. Nik Kalates i zvanično potpisao.

Nik Kalates u Partizanu Izvor: PILLAUD/SPORTISSIMO / Sipa Press / Profimedia

KK Partizan je jutros potvrdio dolazak Nika Kalatesa o kome se priča već nekoliko dana. Crno-bijeli su se oglasili na društvenim mrežama i potvrdili da je sa iskusnim grčkim plejmejkerom potpisan ugovor nakon što je prošao ljekarske preglede, a u skladu s ranijim najavama znamo da će do kraja sezone igrati u Beogradu.

Kalates je inače bio član Monaka ove sezone, ali s obzirom na to da nije bio u planovima trenera Vasilisa Spanulisa - donesena je odluka da napusti klub. Partizan je bio najuporniji i uspio je da dogovori dolazak iskusnog Grka.

Na ovaj način, riješen je i problem plejmejkera koji trenutno nedostaje Partizanu poslije povreda Karlika Džounsa i Šejka Miltona. Tako će već od petka, i meča protiv Barselone u "Beogradskoj areni", Kalates biti na raspolaganju Željku Obradoviću, dok ga neće biti za utakmicu sa Hapoelom (srijeda, 19.00) u Sofiji.

Inače, Kalates (36) je nekadašnji osvajač Evrolige sa Panatinaikosom, i to kod Željka Obradovića 2011. godine, dok je igrao u NBA ligi, kao i za još nekoliko evropskih ekipa kao što su Barselona, Fenerbahče, Lokomotiva...

Tagovi

Nik Kalates Evroliga KK Partizan Željko Obradović košarka

