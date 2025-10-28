Partizan je i zvanično registrovao Nika Kalatesa i očekuje se da će uskoro da stigne i potvrda od strane kluba za njegov dolazak.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nik Kalates (36) novi je košarkaš Partizana. Čeka se samo zvanična potvrda kluba. Na stranici Košarkaškog saveza Srbije za registraciju igrača ime grčkog plejmejkera je zavedeno i tamo piše da je košarkaš crno-bijelih.

Dakle, riješena je i ta formalnost kada je u pitanju Kalates i očekuje se da će vrlo brzo i klub zvanično da se oglasi o njegovom dolasku. Željku Obradoviću je neophodan plejmejker poslije povrede Karlika Džounsa.

Izvor: Printscreen/KSS

Na poziciji centra stigao je Bruno Fernando, Kalates će pojačati spoljne pozicije, a nije isključeno da dođe i još jedan igrač na bekovskim pozicijama. Još uvijek se čeka i informacija da li je Nik došao do kraja sezone ili je privremeno rješenje kao što je bio dolazak Donatasa Motiejunasa u Zvezdu.

Vidi opis Partizan doveo plejmejkera da odmijeni Karlika: Jedan detalj otkrio da je sve gotovo

