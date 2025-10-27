Partizan dovodi još dva pojačanja: Obradović zvao Kalatesa, ali postoji jedan uslov

Nik Kalates je jedna od opcija Partizana, ali nije jedini igrač koji će pojačati tim Željka Obradovića. Centar je već stigao, dolaze još dvojica po svemu sudeći...

Izvor: MN PRESS

Partizan traži pojačanje i što prije mora da stigne zbog povrede Karlika Džounsa. Sezona polako odmiče, mečevi se nižu i jasno je da je neophodan plejmejker. Uspostavljeni su kontakti sa Nikom Kalatesom, ali on neće biti jedino pojačanje tima prenosi "Mozzart sport".

"Kalates jeste vizionar na terenu, ali i igrač koji nije poznat po baš preciznom šutu za tri poena. Pride je već u poznim igračkim godinama i bez minuta u Evroligi već neko vrijeme. Što će reći da bi za crno-bijele bilo previše rizično da se uzdaju u rovitog Miltona i "kocku" u liku Kalatase. Svakako bi se tražio još jedan pouzdaniji bek", navodi se u tekstu.

Partizan je problem na poziciji centra riješio dovođenjem Bruna Fernanda, ali sada mora da "ugasi požar" na poziciji organizatora igre koji je nastao povredom jednog od glavnih igrača - Karlika Džounsa.

Partizan je kontaktirao Kalatesa i vode se pregovori za njegovo dovođenje, ali za sve to postoji jedan uslov. Isti portal prenosi da je za njegov dolazak neophodno i da Monako prihvati da plati više od pola njegove plate.

Grk u Monaku prima oko 1,4 miliona evra i do sada nije odigrao ni minut kod sunarodnika Vasilisa Spanulisa u Evroligi. Nije igrao ni za reprezentaciju Grčke što je jasan znak da će bilo koji klub teško da izdvoji toliku svotu novca za igrača koji je u februaru proslavio 36. rođendan. Prva meta bio je Kameron Pejn koji je odlučio da ostane u NBA ligi.

Kalates je jedan od najboljih plejeva u evropskoj košarci, ali je počeo karijeru u Americi. Rođen je na Floridi, u Americi je pohađao srednju školu i koledž, a zatim je i izabran na NBA draftu 2009. godine kada ga je kao 45. pika uzela Minesota. Ipak, odlučio je da profesionalnu karijeru počne na drugom kraju svijeta.

Od 2009. godine igrao je za Panatinaikos, a sve do odlaska u Lokomotivu Kuban tri godine kasnije sarađivao je sa Željkom Obradovićem. Zajedno su osvojili Evroligu 2011. godine, što je Kalatesov jedini trofej u tom takmičenju. Grk se nakon jedne sezone u Rusiji preselio u SAD, gdje je tokom dvije sezone nastupao za Memfis, a zatim je ponovo stigao u Evropu.

Još pet godina igrao je za Panatinaikos, zatim je po dvije sezone bio član Barselone i Fenerbahčea, a 2024. godine prešao je u Monako. Prethodne sezone odigrao je 13 mečeva za tim Monaka, uz prosjek od 3,7 poena, 3,8 asistencije i 2,2 skoka.

