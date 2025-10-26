Partizan rutinski gazi kroz ABA ligu, 4/4: Crno-bijeli se protiv Borca spremali za paklenu nedjelju Evrolige

Partizan bez problema pobijedio Borac iz Čačka u Beogradskoj areni, za četvrti trijumf u isto toliko mečeva u ABA ligi. Povreda Alekseja Pokuševskog zabrinula navijače, ali u pitanju je bio sudar glavama.

Partizan je rutinski pobijedio Borac u Beogradskoj areni, 85:74, za perfektan skor u ABA ligi, 4/4! Izuzev u prvoj četvrtini, Čačani nisu uspjeli da se ravnopravno nose sa timom Željka Obradovića, koji je bez problema opravdao ulogu favorita. Izuzev neprijatnog pada Alekseja Pokuševskog i njegovog izlaska iz igre u trećoj četvrtini zbog udarca u lice, nije bilo ničega što bi kvarilo veče regionalnom prvaku u meču protiv Borca.

Do izlaska iz igre krajem treće četvrtine, Pokuševski je bio najbolji strijelac meča sa 14 poena, a dok je držao peškir na glavi to je postao Duejn Vašington sa 15 (3/10 za tri). U završnici meča je aplauze dobio i uporni Mitar Bošnjaković, koji je završio meč sa osam poena i za tri pogotka iz daljine, pri kojima je dva puta gazio liniju trojke.

Crno-bijeli su potpuno razmišljali o duploj evroligaškoj nedjelji pred sobom - gostovanju Hapoelu u Sofiji u srijedu, a potom i meč protiv Barselone u petak u Beogradskoj areni. U sklopu pripreme za te izazove, Obradović je kapitena Vanju Marinkovića koristio samo u prvih pet minuta (2/2 za tri), Isak Bonga je presjedio utakmicu na klupi, a van ekipe bio je još neoporavljeni Šejk Milton. Podrazumijeva se odsustvo teško povrijeđenog Karlika Džounsa, kao i novajlije Bruna Fernanda, koji je u nedjelju potpisao ugovor sa crno-bijelima.

