Željko Obradović konačno dočekao centra: Partizan se pohvalio, ima novu "zvijer" u reketu

Snažni košarkaš iz Angole Bruno Fernando je novi košarkaš Partizana.

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan i zvanično je doveo Bruna Fernanda, doskorašnjeg igrača Real Madrida. Tražio je čitavog ljeta Željko Obradović od rukovodstva da mu dovede centra, s obzirom da je na toj poziciji Partizan bio najtanji, a već od sljedeće nedjelje možda ćemo vidjeti Angolca u dresu crno-bijelih.

Radi se o iskusnom košarkašu koji u radnoj biografiji može da se pohvali da je igrao i u NBA lige, pošto je prethodno bio član Atlante, Bostona, Hjustona i Toronta. Ovog ljeta je stigao u Real Madrid i činilo se da će postati njegov važan član, međutim nije se snašao i već poslije nekoliko utakmica odlučeno je da je višak, tako da se javio Partizan i odlučio da ga angažuje kao novog centra.

Bruno Fernando će ugovor potpisati nakon ljekarskih pregleda koji ga očekuju u ponedjeljak, a zadužiće dres sa brojem "24". Za sada nema informacija koliko dugo će ostati u Partizanu i da li je ugovor oročen samo do kraja sezone.

Fernando je rođen u Luandi (Angola) 15. avgusta 1998. godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Sa 15 godina je otišao u Ameriku i tamo završio srednju školu i koledž i onda je 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Atlantu.

Igrao je još za Boston, Hjuston i Toronto, mada je više vremena provodio u filijalama Hoksa i Seltiksa. U Reptorsima je dobio otkaz u januaru ove godine i dvadesetak dana kasnije je potpisao za Real i sa klubom je osvojio titulu u ACB ligi.

Fernando je prošle godine u Evroligi imao prosjek od 5 poena i 3 skoka po meču na 12 odigranih utakmica, a ove je prosjek na pet odigranih mečeva 4,4 poena i 3,4 skoka po utakmici. U porazu od Crvene zvezde imao je učinak od samo tri poena.