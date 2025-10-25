logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hoćeš li zaigrati u Srbiji?": Hifi nema dilemu, "vječiti" su sljedeća stanica

"Hoćeš li zaigrati u Srbiji?": Hifi nema dilemu, "vječiti" su sljedeća stanica

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nadir Hifi iznio je utiske poslije pobjede Pariza nad Partizanom.

Nadir Hifi odgovorio da li će uskoro igrati u Srbiji Izvor: MN PRESS

Nadir Hifi je bio najefikasniji u ekipi Pariza, vodio je svoj tim do nove pobjede u Evroligi, a poslije meča govorio je o impresijama u Beogradskoj areni. Već ranije smo mogli primetiti Francuza na mečevima "vječitih", pa je bio pravi trenutak da poslije jednog od gostovanja otkrije i impresije.

"Uvijek se osjećam sjajno. Kad pobijedim u ovakvom meču, osjećam se lijepo. Plan je bio da igramo jako, kao što radimo i na treningu. Krenuli smo dobro od starta, to je ono što radimo i očigledno funkcioniše", započeo je Hifi poslije pobjede svog tima u Beogradu.

Partizan je imao šanse i statistički u nekim segmentima bio bolji tim, a opet nije uspio da slavi. "Imali smo dobru selekciju šuteva i pogađali smo ih, to nam je išlo od ruke. Osjećam veliku odgovornost kada je neriješeno ili u napetim završnicama. Uvijek pokušavam da odgovorim kad god postoji situacija u kojoj mom timu treba pomoć."

"Partizan je dobar tim. Talentovani su i trener im je dobar. Znaju kako se pobjeđuje, imaju strukturu, znaju šta rade. A publika ovdje... imaju veliku podršku. Imaće sigurno sjajnu sezonu", analizirao je Hifi. A, s obzirom na to da je nedavno gledao i meč Crvene zvezde Hifi je govorio i o "vječitom" rivalu: "Bila je veoma lijepa utakmica, lepo iskustvo. Kao i uvijek, gledam utakmice i atmosfera je sjajna. Bilo je lijepo. Navijači su mi pisali 'dođi u Zvezdu, dođi u Zvezdu; čekamo te'", impresionirano je ispričao Hifi.

Na pitanje da li će u skorijoj budućnosti zaigrati u Srbiji rekao je: "Mislim da hoću".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nadir Hifi košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC