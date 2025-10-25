"Hoćeš li zaigrati u Srbiji?": Hifi nema dilemu, "vječiti" su sljedeća stanica

Nadir Hifi iznio je utiske poslije pobjede Pariza nad Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Nadir Hifi je bio najefikasniji u ekipi Pariza, vodio je svoj tim do nove pobjede u Evroligi, a poslije meča govorio je o impresijama u Beogradskoj areni. Već ranije smo mogli primetiti Francuza na mečevima "vječitih", pa je bio pravi trenutak da poslije jednog od gostovanja otkrije i impresije.

"Uvijek se osjećam sjajno. Kad pobijedim u ovakvom meču, osjećam se lijepo. Plan je bio da igramo jako, kao što radimo i na treningu. Krenuli smo dobro od starta, to je ono što radimo i očigledno funkcioniše", započeo je Hifi poslije pobjede svog tima u Beogradu.

Partizan je imao šanse i statistički u nekim segmentima bio bolji tim, a opet nije uspio da slavi. "Imali smo dobru selekciju šuteva i pogađali smo ih, to nam je išlo od ruke. Osjećam veliku odgovornost kada je neriješeno ili u napetim završnicama. Uvijek pokušavam da odgovorim kad god postoji situacija u kojoj mom timu treba pomoć."

"Partizan je dobar tim. Talentovani su i trener im je dobar. Znaju kako se pobjeđuje, imaju strukturu, znaju šta rade. A publika ovdje... imaju veliku podršku. Imaće sigurno sjajnu sezonu", analizirao je Hifi. A, s obzirom na to da je nedavno gledao i meč Crvene zvezde Hifi je govorio i o "vječitom" rivalu: "Bila je veoma lijepa utakmica, lepo iskustvo. Kao i uvijek, gledam utakmice i atmosfera je sjajna. Bilo je lijepo. Navijači su mi pisali 'dođi u Zvezdu, dođi u Zvezdu; čekamo te'", impresionirano je ispričao Hifi.

Na pitanje da li će u skorijoj budućnosti zaigrati u Srbiji rekao je: "Mislim da hoću".