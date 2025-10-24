logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parižani uživo gledali Crvenu zvezdu: Nadir Hifi ne propušta utakmice u Beogradu

Parižani uživo gledali Crvenu zvezdu: Nadir Hifi ne propušta utakmice u Beogradu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Košarkaši Pariza pratili meč Crvena zvezda - Baskonija, a najviše pažnje privukao Nadir Hifi koji obožava atmosferu u Beogradu.

kosarkasi pariza gledali crvenu zvezdu u evroligi Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa dobrim igrama u Evroligi, pošto su protiv Baskonije upisali četvrti trijumf u nizu i još malo se primakli samom vrhu tabele. Pred prepunom Beogradskom arenom i u sjajnoj atmosferi koju su napravili navijači blistao je tim Saše Obradovića, a na tribinama je bilo i veoma zanimljivih lica.

Kao i prije nekoliko nedjelja kada je na istom mjestu gledao Partizan, francuski košarkaš Nadir Hifi pokazao je da ga zanimaju apsolutno sve utakmice u Evroligi! Jedan od najboljih igrača u uvodnom dijelu sezone bio je impresioniran atmosferom koju su napravili navijači Crvene zvezde, a ovog puta je na meč poveo i nekoliko saigrača.

Hifi je veliki zaljubljenik u košarku, a zanimljivo je da mečevi Evrolige nisu jedini zbog kojih je dolazio u Beograd. Svjestan da nigdje u Evropi ne postoji ovakva atmosfera, francuski košarkaš je prije nekoliko godina pratio čak i mečeve ABA lige, što zna veoma mali broj ljudi.

"Često sam bio u Beogradu, čak i kada nisam igrao profesionalnu košarku dolazio sam da gledam finale ABA lige, bio sam tu kada je Matijas Lesor osvojio titulu sa Partizanom", rekao je Hifi nakon treninga Pariza, prije nego što je sa klupskim drugovima krenuo na utakmicu Crvena zvezda - Baskonija, gdje su ga kamere snimile.

Košarkaši Pariza će svoj meč šestog kola Evrolige igrati u petak (20:30) protiv Partizana, u Beogradskoj areni. Oba tima imaju skor 3-2 u dosadašnjem toku sezone, a pobjednik će se na tabeli izjednačiti sa Crvenom zvezdom. Ekipa Pariza će u ovoj sezoni još jednom gostovati u Beogradu, pošto početkom aprila dolaze na meč protiv Crvene zvezde.

Bonus video:

Pogledajte

00:42
Novak Đoković Crvena zvezda Delije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nadir Hifi košarka evroligaši KK Crvena zvezda KK Pariz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC