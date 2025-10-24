Parižani uživo gledali Crvenu zvezdu: Nadir Hifi ne propušta utakmice u Beogradu

Košarkaši Pariza pratili meč Crvena zvezda - Baskonija, a najviše pažnje privukao Nadir Hifi koji obožava atmosferu u Beogradu.

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa dobrim igrama u Evroligi, pošto su protiv Baskonije upisali četvrti trijumf u nizu i još malo se primakli samom vrhu tabele. Pred prepunom Beogradskom arenom i u sjajnoj atmosferi koju su napravili navijači blistao je tim Saše Obradovića, a na tribinama je bilo i veoma zanimljivih lica.

Kao i prije nekoliko nedjelja kada je na istom mjestu gledao Partizan, francuski košarkaš Nadir Hifi pokazao je da ga zanimaju apsolutno sve utakmice u Evroligi! Jedan od najboljih igrača u uvodnom dijelu sezone bio je impresioniran atmosferom koju su napravili navijači Crvene zvezde, a ovog puta je na meč poveo i nekoliko saigrača.

Hifi je veliki zaljubljenik u košarku, a zanimljivo je da mečevi Evrolige nisu jedini zbog kojih je dolazio u Beograd. Svjestan da nigdje u Evropi ne postoji ovakva atmosfera, francuski košarkaš je prije nekoliko godina pratio čak i mečeve ABA lige, što zna veoma mali broj ljudi.

"Često sam bio u Beogradu, čak i kada nisam igrao profesionalnu košarku dolazio sam da gledam finale ABA lige, bio sam tu kada je Matijas Lesor osvojio titulu sa Partizanom", rekao je Hifi nakon treninga Pariza, prije nego što je sa klupskim drugovima krenuo na utakmicu Crvena zvezda - Baskonija, gdje su ga kamere snimile.

Košarkaši Pariza će svoj meč šestog kola Evrolige igrati u petak (20:30) protiv Partizana, u Beogradskoj areni. Oba tima imaju skor 3-2 u dosadašnjem toku sezone, a pobjednik će se na tabeli izjednačiti sa Crvenom zvezdom. Ekipa Pariza će u ovoj sezoni još jednom gostovati u Beogradu, pošto početkom aprila dolaze na meč protiv Crvene zvezde.

