"Razgovaram sa njim, mora da shvati": Željko Obradović progovorio o Murinenu, traži strpljenje

Trener Partizana Željko Obradović govorio je o statusu mladog Mike Murinena koji se nije naigrao od dolaska u Beograd.

Izvor: MN PRESS

Navijači Partizana još uvijek nisu vidjeli ništa od finske senzacije Mike Murinena. Svima je bilo jasno da će 18-godišnjem igraču biti potrebno vremena da se prilagodi, a trener crno-bijelih Željko Obradović ne želi da žuri. Ipak, utisak je da Murinen za sada ne uživa u Beogradu i da će morati da promijeni pristup koji je do sada imao prema košarci.

U Evroligi gotovo da nije igrao, nedavno je doživio peh na treningu, što ga je dodatno omelo u prilagođavanju. Obradović kaže da svakodnevno vodi razgovore sa njim, dok su mu i ostali iskusniji igrači pritekli u pomoć.

"Radi se o djetetu. To moramo da znamo, igrao je srednju školu i ovdje je totalno druga košarka. Strpljenje je najvažnije, ja razgovaram sa njim, puno pričam. Razgovaraju i ovi ostali iskusniji igrači, treba mu pomoći kao svakom mladom igraču. Sve to što utiče na njega, privatan život, društvene mreže… Ja sam imao razgovor sa njim da ja nemam ništa protiv toga ali da njegov fokus treba da bude na teren i košarku. Mislim da je on dečko koji to shvata i što prije to shvati biće mu lakše", rekao je Željko Obradović za Sport Klub.

Dodatni problem

Murinen je na terenu u porazu od Pariza proveo nepun minut, tačnije 36 sekundi, a Obradović je istakao da proteklih dana nije trenirao i da nije želio da ga forsira u utakmici sa francuskim timom.

"Mali Murinen nije uopšte trenirao, imao je povrijeđen prst. Ne želim to dijete da ubacujem i da igra bez treninga. Oporavio se, prekosutra je utakmica, mlađi igrači će imati šansu da se naigraju", rekao je Obradović o Murinenu koji je proteklih dana nosio bandažu na prstu.