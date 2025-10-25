Zašto je Murinen igrao samo 36 sekundi? Evo šta je pozadina Obradovićeve odluke

Mladi Finac Mika Murinen nije imao dovoljno vremena da se dokaže na terenu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od ekipe Pariza rezultatom 101:83 u 6. kolu Evrolige, a trener crno-bijelih Željko Obradović je na konferenciji za medije govorio o velikim problemima sa kojima se suočava. Osim što su van tima dvojica ključnih igrača Karlik Džons i Šejk Milton, mladi Finac Mika Murinen nije mogao da pomogne svojim saigračima.

Na terenu je proveo nepun minut, tačnije 36 sekundi, a Obradović je istakao da proteklih dana nije trenirao i da nije želio da ga forsira u utakmici sa francuskim timom.

"Mali Murinen nije uopšte trenirao, imao je povrijeđen prst. Ne želim to dete da ubacujem i da igra bez treninga. Oporavio se, prekosutra je utakmica, mlađi igrači će imati šansu da se naigraju", rekao je Obradović o Murinenu koji je proteklih dana nosio bandažu na prstu.

Govorio je Obradović i o statusu Vašingtona koji nije mogao na najbolji način da nadomjesti izostanak Džonsa. Ipak, utakmicu je završio kao drugi najefikasniji u timu sa 16 poena.

"Opteretiti jednog igrača kao što je Vašington, gdje je stalno pod presingom, a da ima dobra rješenja u napadu... Bio je čovjek odluke u Votoriji. Ja u ovom trenutku drugog plejmejkera nemam. Pariz nas nije iznenadio. Oni igraju tako kako igraju. Meni je žao što smo im dozvolili da igraju 1 na 1. Kasnili smo, oni su ubacivali neke šuteve koji su nevjerovatni. Nama ostaju problemi da riješimo i kada ćemo ih rešiti. Primjer je prvo poluvrijeme. Ima taj trenutak kada imamo +5, imamo dva faula, a prima se jdna, pa druga trojka, da li je neko napravio faul? Sve je to dio ovoga čime se mi bavimo", rekao je Obradović.