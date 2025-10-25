logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto je Murinen igrao samo 36 sekundi? Evo šta je pozadina Obradovićeve odluke

Zašto je Murinen igrao samo 36 sekundi? Evo šta je pozadina Obradovićeve odluke

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Mladi Finac Mika Murinen nije imao dovoljno vremena da se dokaže na terenu.

Zašto je Murinen igrao samo 36 sekundi za Partizan protiv Pariza Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana poraženi su od ekipe Pariza rezultatom 101:83 u 6. kolu Evrolige, a trener crno-bijelih Željko Obradović je na konferenciji za medije govorio o velikim problemima sa kojima se suočava. Osim što su van tima dvojica ključnih igrača Karlik Džons i Šejk Milton, mladi Finac Mika Murinen nije mogao da pomogne svojim saigračima.

Na terenu je proveo nepun minut, tačnije 36 sekundi, a Obradović je istakao da proteklih dana nije trenirao i da nije želio da ga forsira u utakmici sa francuskim timom.

"Mali Murinen nije uopšte trenirao, imao je povrijeđen prst. Ne želim to dete da ubacujem i da igra bez treninga. Oporavio se, prekosutra je utakmica, mlađi igrači će imati šansu da se naigraju", rekao je Obradović o Murinenu koji je proteklih dana nosio bandažu na prstu.

Govorio je Obradović i o statusu Vašingtona koji nije mogao na najbolji način da nadomjesti izostanak Džonsa. Ipak, utakmicu je završio kao drugi najefikasniji u timu sa 16 poena.

"Opteretiti jednog igrača kao što je Vašington, gdje je stalno pod presingom, a da ima dobra rješenja u napadu... Bio je čovjek odluke u Votoriji. Ja u ovom trenutku drugog plejmejkera nemam. Pariz nas nije iznenadio. Oni igraju tako kako igraju. Meni je žao što smo im dozvolili da igraju 1 na 1. Kasnili smo, oni su ubacivali neke šuteve koji su nevjerovatni. Nama ostaju problemi da riješimo i kada ćemo ih rešiti. Primjer je prvo poluvrijeme. Ima taj trenutak kada imamo +5, imamo dva faula, a prima se jdna, pa druga trojka, da li je neko napravio faul? Sve je to dio ovoga čime se mi bavimo", rekao je Obradović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Mika Murinen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC