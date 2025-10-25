logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Baskonija pokušala da ukrade centra Partizanu: Javila se u minut do 12

Baskonija pokušala da ukrade centra Partizanu: Javila se u minut do 12

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Baskonija je prema pisanju španskih medija kontaktirala Bruna Fernanda, ali će morati da se okrene drugim opcijama. Navodno je zvala Serža Ibaku.

Baskonija pokušala da dovede Bruna Fernanda Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Baskonija je još jedna evroligaška ekipa koja traži centra. Pokušala je da se uključi u "minut do 12" i da uzme Bruna Fernanda, ali joj to nije pošlo za rukom. Centar iz Angole je sve već dogovorio sa Partizanom i nije bio realna opcija za tim iz Vitorije piše španski "Encestando".

"Fernandu je Real već saopštio da ne računa na njega i on ima dogovor sa Partizanom i njegova plata u Beogradu biće manja od one koju je imao u Madridu", navodi se u tekstu spomenutog portala.

Baskijci traže zamjenu za Luku Šamanića koji je otišao iz kluba i navodno je druga opcija sada Serž Ibaka. Spekuliše se da su kontakti već uspostavljeni, ali nije poznato da li se otišlo više od toga.

Ko je Bruno Fernando?

Bruno Fernando rođen je u Luandi (Angola) 15. avgusta 1998. godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Sa 15 godina je otišao u Ameriku i tamo završio srednju školu i koledž i onda je 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Atlantu.

Igrao je još za Boston, Hjuston i Toronto, mada je više vremena provodio u filijalama Hoksa i Seltiksa. U Reptorsima je dobio otkaz u januaru ove godine i dvadesetak dana kasnije je potpisao za Real i sa klubom je osvojio titulu u ACB ligi.

Fernando je prošle godine u Evroligi imao prosjek od 5 poena i 3 skoka po meču na 12 odigranih utakmica, a ove je prosjek na pet odigranih mečeva 4,4 poena i 3,4 skoka po utakmici. U porazu od Crvene zvezde imao je učinak od samo 3 poena.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Baskonija KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC