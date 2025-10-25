Baskonija pokušala da ukrade centra Partizanu: Javila se u minut do 12

Baskonija je prema pisanju španskih medija kontaktirala Bruna Fernanda, ali će morati da se okrene drugim opcijama. Navodno je zvala Serža Ibaku.

Izvor: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia

Baskonija je još jedna evroligaška ekipa koja traži centra. Pokušala je da se uključi u "minut do 12" i da uzme Bruna Fernanda, ali joj to nije pošlo za rukom. Centar iz Angole je sve već dogovorio sa Partizanom i nije bio realna opcija za tim iz Vitorije piše španski "Encestando".

"Fernandu je Real već saopštio da ne računa na njega i on ima dogovor sa Partizanom i njegova plata u Beogradu biće manja od one koju je imao u Madridu", navodi se u tekstu spomenutog portala.

Baskijci traže zamjenu za Luku Šamanića koji je otišao iz kluba i navodno je druga opcija sada Serž Ibaka. Spekuliše se da su kontakti već uspostavljeni, ali nije poznato da li se otišlo više od toga.

Ko je Bruno Fernando?

Bruno Fernando rođen je u Luandi (Angola) 15. avgusta 1998. godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Sa 15 godina je otišao u Ameriku i tamo završio srednju školu i koledž i onda je 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Atlantu.

Igrao je još za Boston, Hjuston i Toronto, mada je više vremena provodio u filijalama Hoksa i Seltiksa. U Reptorsima je dobio otkaz u januaru ove godine i dvadesetak dana kasnije je potpisao za Real i sa klubom je osvojio titulu u ACB ligi.

Fernando je prošle godine u Evroligi imao prosjek od 5 poena i 3 skoka po meču na 12 odigranih utakmica, a ove je prosjek na pet odigranih mečeva 4,4 poena i 3,4 skoka po utakmici. U porazu od Crvene zvezde imao je učinak od samo 3 poena.

