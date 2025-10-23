Crvena zvezda savladala Baskoniju u beogradskoj Areni za četvrtu pobjedu u Evroligi, a ukupno petu u nizu u svim takmičenjima.
Crvena zvezda upisala je petu uzastopnu pobjedu u svim takmičenjima, dobila je Baskoniju u Areni - 90:72. U prvom poluvremenu je srpski tim igrao veoma loše, viđeno je previše grešaka, manjak energije, a poslije riječi Saše Obradovića u pauzi sve se promijenilo. Nevjerovatno drugo poluvrijeme i velika promjena.
Zvezda je počela meč furiozno, povela sa 12:5, djelovalo je dobro, ali je onda sve naglo stalo. Gosti su zaigrali bolje, greške Zvezde su se ređale, španska ekipa je preokrenula i na pauzu je otišla sa vođstvom (43:40). Šta god da je Obradović rekao svojoj ekipi u pauzi, dalo je rezultat vrlo brzo.
Zvezda zgazila Baskoniju za petu u nizu: Mekintajer zaplesao u Areni
Granitna odbrana, svi su igrali sa mnogo više energije i borbe, Motiejunas je prednjačio sa nekim veoma pametnim potezima. Mekintajer je bio lider, pogađao kada je bilo bitno, Kalinić je radio sve na obje strane terena i vođstvo Zvezde brzo je postalo dvocifreno (64:52). U tim momentima Baskijci su ušli u nervozu, griješili su, a Zvezda je to i te kako znala da kazni. Uz to je dobra vijest i da se Dobrić vratio na teren poslije povrede.
Na kraju, ubjedljiva pobjeda, četvrta u eliti, a peta ukupno.
- Zvezda: Mekintajer 20 (4/9 za tri, 4as, 2 uk.l), Plavšić, Miljenović 3, Davidovac 2, Kalinić 12 (4sk), Dobrić 4, Izundu (3sk), Motiejunas 8 (4sk, 3as), Nvora 19 (7sk, 6as), Odželej (4sk), Moneke 12 (8sk), Jago 10 (1/1 za tri)
- Baskonija: Dijakite, Simons 7, Nouel 9 (5as), Viljar, Dijalo 12 (4sk), Kuruks 2, Sedekerskis 3 (6sk), Luvavu 24, Spanjolo 2, Diop 7 (5sk), Friš 2, Joksimović 5