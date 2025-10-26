logo
NBA as odbio Partizan: Kameron Pejn rekao "Ne"

Autor Dragan Šutvić
Crno-bijeli ostali bez velikog pojačanja, jer je Kamerun Pejn odlučio da ostane u NBA ligi.

Kameron Pejn ne dolazi u Partizan Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

NBA bek Kameron Pejn (31 godina, 191 centimetar) ne želi da dođe u Partizan, bar za sada. Prema informacijama poznatog insajdera Marka Stajna, Amerikanac je odlučio da ostane kod kuće i dalje i da sačeka prilike u NBA ligi.

"Učinio je to uprkos snažnom interesovanju srpskog tima Partizan iz Beograda", objavio je poznati novinar koga na društvenim mrežama prati 1,4 miliona korisnika "Iksa".

Kameron Pejn je bio želja crno-bijelih jer je trenutno bez ugovora nakon rastanka sa Njujork Niksima, a igrao je za niz timova u NBA ligi, počev od Oklahome, preko Čikago Bulsa, Klivlenda, Finiksa, Milvokija, pa do Filadelfije i Niksa. Najbolje partije pružao je u Finiksu od 2020. do 2023. godine, kada je u finalu plej-ofa Zapadne konferencije 2021. ubacio 29 poena u meču protiv Klipersa i dao veliki doprinos ulasku u finale protiv Milvokija.

S obzirom na njegovo "Ne", Partizan nastavlja ubrzano potragu za plejmejkerom, je je pred Karlikom Džounsom višemjesečno odsustvo.

