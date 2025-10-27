Novi problem za Partizan, povrijedio se Džabari Parker

Trener Partizana otkrio kakvu je povredu zadobio Džabari Parker.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Partizanovi problemi sa povredama i dalje traju - u meču protiv Borca iz Čačka nisu mogli do kraja da ostanu Aleksej Pokuševski i Džabari Parker. Trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je njihovo stanje.

"Pokuševski je dobio jak udarac i nije mogao da ulazi više. Udarac u glavu valjda. Džabari je dobio udarac u prst i to ne izgleda dobro, vidjećemo kako će da bude", rekao je poslije meča Željko Obradović.

Iskusni Džabari Parker (30) požalio se ljekarskom timu u završnici meča, kada se nije postavljalo pitanje pobjednika (85:74). Do tog trenutka igrao je 23 minuta i ubacio pet poena. Nedaleko od njega sjedio je Aleksej Pokuševski (23), još jedan krilni centar crno-bijelih, koji je napustio igru u trećoj četvrtini nakon što je pretrpio jak udarac u glavu, zbog kojeg nije mogao da nastavi. Do tada je postigao 14 poena i bio prvi strijelac ekipe.

"Kada će Miton? Sve to ide sporo"

Ove loše vijesti dolaze za crno-bijele uoči jako teške duple nedjelje Evrolige, u kojoj će u srijedu gostovati Hapoelu u Sofiji, a u petak će dočekati Barselonu u Beogradskoj areni. Crno-bijeli su već bez teško povrijeđenog Karlika Džounsa, a još se nije oporavio Šejk Milton, koji je meč protiv Borca gledao sa strane.

"Šejk Milton je u procesu oporavka, radi neke stvari koje mora da radi, sve to ide prilično sporo, u smislu da ne želimo ništa da rizikujemo. Kada bude zdrav totalno, onda će eventualno početi da trči i da radi košarkaški trening".

Partizan je u nedjelju dočekao novog centra, Bruna Fernanda, ali Željko Obradović nije htio da govori o njemu prije nego što ga vidi na treningu.

"O novom pojačanju pričaćemo kada bude došao na trening i kada ga budemo vidjeli. Pričali smo tri mjeseca da nam treba visoki igrač, na kraju smo uspjeli da ga dovedemo, kada bude počeo da radi sa nama, onda ćemo i pričati o njemu", odložio je razgovor o toj temi trener crno-bijelih.

(MONDO)