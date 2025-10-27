logo
Nik Kalates jednom iznevjerio Željka Obradovića: Rekao sam sebi "više nikad"

Nik Kalates jednom iznevjerio Željka Obradovića: Rekao sam sebi "više nikad"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Željko Obradović trenirao je Nika Kalatesa po njegovom dolasku u Evropu i zajedno su osvojili pehar Evrolige 2011. godine. Ostvarili su sjajnu saradnju, ali nisu dobro počeli i zato Kalates i dalje sanja Žocove ključeve.

nik kalates jednom iznevjerio zeljka obradovica i vise nikad Izvor: Stefanos Kyriazis / ipa-agency.n / IPA / Profimedia / Oscar DEL POZO / AFP / Profimedia

Ako ne bude velikih iznenađenja u zadnji čas - Nik Kalates će uskoro obući dres Partizana. Već neko vrijeme se Kalates dovodi u vezu sa Partizanom, a sada kada je postalo jasno da novi "plej" crno-bijelih neće postati Kem Pejn, izvjesnije je da je Grk rješenje za situaciju situaciju poslije povrede Karlika Džounsa.

Još se traži model po kome će Kalates iz Monaka preći u Partizan, priča se o "podjeli" ugovora i pozajmici, a bilo kako bilo čini se da je i sam Grk izrazio želju da dođe u Beograd, naravno zbog Željka Obradovića koga odlično poznaje. I cijeni.

Kako je počela saradnja Kalatesa i Obradovića?

Nik Kalates je rođen 1989. godine u SAD, tamo je i studirao i igrao košarku za poznati koledž Florida, a poslije drafta 2009. godine na kome je izabran kao 45. pik od strane Minesote - odlučio je da ode u "domovinu". Iz Grčke je stigao poziv Željka Obradovića koji je u njemu vidio velikog talenta i nudio mu je veću ulogu u Panatinaikosu nego što bi imao u NBA.

Kalates igrao za Lokomotivu, Memfis, pa opet Panatinaikos od 2015. do 2020. godine, Barselonu, a zatim Fenerbahče u kome se mimoišao sa Obradovićem. Od juna 2024. godine je u Monaku, za koji uopšte ne igra ove sezone odlukom Spanulisa.

Žocove ključeve nikad neće zaboraviti

Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Nik Kalates došao je u Panatinaikos direktno sa koledža i nije imao dovoljno znanja o evropskoj košarci, ali je želio da uči. Samo, trebalo je doći do izražaja u moru "zvijeri" koje je Obradović imao u timu.

"Dijamantidis, Spanulis, Jasikevičijs, Dru Nikolas... U tom trenutku nisam znao ko je Dijamandidis, ko je Spanulis... Sve što mi je prolazilo kroz glavu bilo je da ću im na treningu pokazati šta znam i da će Obradović morati da me ubaci u igru. Na kraju ja nisam uopšte igrao, osim kad bismo vodili 20 razlike, ali sam na treninzima pokazao šta umijem", nasmijao se Kalates tokom intervju za "Basketball Sphere".

Prisjetio se i anegdote o tome kako je iznevjerio Željka Obradovića i rekao sebi - više nikada.

Izvor: Yorgos Matthaios MN PRESS PHOTO/© MN press, all rights reserved

"Bila je to moja prva godina, i gledali smo snimke utakmica. Veče prije toga izašao sam sa Majkom Batistom i Druom Nikolasom. Nisam igrao, naslonio sam glavu na zid... Itudis (pomoćni trener Željka Obradovića, prim. aut.) je puštao snimak 45 minuta, sat vremena... Naslonio sam glavu na zid i zaspao, nisam mogao da se probudim".

"Itudis je to vidio i rekao: ‘Treneru, ne mogu više da vodim ovu video-sesiju, radio sam na tome cijelu noć.’ Probudim se i vidim Obradovića kako zvecka ključevima i gleda me kao da hoće da me ubije. Tog dana sam odradio najbolji trening u životu, ali nije pomoglo. Poslije toga više nikada nisam zaspao dok smo gledali video-snimke. Najgore iskustvo u mojoj karijeri", uz osmijeh na licu sada kaže Kalates.

Šta je Obradović pričao o Kalatesu?

Izvor: MN PRESS

Iako je Nik Kalates zaista bio daleko od ključnog igrača za Panatinaikos tokom pohoda na Evroligu 2011. godine, imao je bitnu ulogu na fajnal-foru. U polufinalu protiv Montepaskija ubacio je 17 poena i donio meč za titulu sa Makabijem u Barseloni - koji će na kraju i dobiti "zeleni".

"Za ljude koji ne poznaju (Kalatesa), možda je bilo iznenađenje koliko je dobro igrao. Za mene i trenere i nije bilo", rekao je Obradović poslije meča sa Montepaskijem.

"Rekao sam mu prije utakmice šta očekujem od njega. Tako je igrao i u plej-ofu. Ima kvalitet, ali je mlad. Igrao je odlično, ali je u jednom trenutku napravio glupu grešku. To je normalno. On me poznaje i imamo sada svoj način rada. Komunicirali smo. Veoma sam srećan jer je igrao onako kako zna da igra", dodao je on.

Od tog momenta prošla je skoro decenija i po, pa bi tako Kalates sada u Partizan mogao da donese iskustvo koje je možda i neophodno. Trenera poznaje, a motivacije mu ne fali, pošto ga je njegov zemljak otpisao u 36. godini.

Ovaacije Grobara Željku Obradoviću
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

