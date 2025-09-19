Željko nije oprostio Spanulisu, a Kalates sprema isti potez: Opet ćemo vidjeti veliku izdaju u Evroligi?

Iskusni as Nik Kalates mogao bi da obuče dres Olimpijakosa, iako proslavio u Panatinaikosu za koji je igrao u dva navrata.

Izvor: MN PRESS

Grčki košarkaš i aktuelni igrač Monaka Nik Kalates navodno je na meti Olimpijakosa, prenela je "Gazeta". Iskusni plejmejker se proslavio u dresu Panatinakosa za koji je igrao u dva navrata. U periodu od 2009. do 2012. kada su atinski zeleni slavili titulu šampiona Evrope, da bi se vratio 2015. godine i zadržao se pet godina kada je otišao put Barselone.

Koliko je realno da se ovo desi, vidjećemo, ali Kalates bi mogao da krene putem Vasilisa Spanulisa i Kostasa Slukasa koji su načinili isti grijeh. Spanulis je direktno prešao iz redove Panatinakosa u Olimpijakos 2010. godine, što mu tadašnji trener Željko Obradović nikada nije oprostio. Kostas Slukas je prije dvije sezone izazvao pravi košarkaški zemljotres i izdao Olimpijakos, zamenivši crveno-bijeli dres zelenim.

Kalates je sa Panatinaikosom osvojio Evroligu 2011. godine, šest titula šampiona Grčke, četiri kupa i bio jedan od lidera na terenu. Tri puta je bio MVP tamošnjeg prvenstva i bio u svim mogućim idealnim timovima i na domaćoj i evropskoj sceni. Osim za Panatinaikos igrao je za Lokomotivu, Memfis, Barselonu, Fenerbahče i na kraju za Monako.

Navodno se Olimpijakos raspitivao za Kalatesa poslije nove povrede Kinana Evansa koji je bio prva opcija Jorgosa Barcokasa, ali nikako da dočeka svojih pet minuta u Grčkoj nakon što je doživio tešku povredu prošle sezone.