"Otac mi je preminuo na tribinama, to me je obilježilo za cijeli život": Potresna priča evroligaškog diva

Donta Hol nastavlja karijeru u Olimpijakosu, a njegova teška životna priča je njegova inspiracija.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Donta Hol je novo pojačanje Olimpijakosa gdje stiže nakon sezone u Baskoniji. Malo je poznato da je američki centar doživio veliku tragediju dok je imao tek 13 godina. Naime, njegov otac je doživio srčani udar na tribinama dok ga je gledao na jednoj od utakmica. Tada je shvatio da će košarka biti njegov poziv.

Ispričao je potresni događaj koji mu je promijenio život. "Sjedio je visoko na tribinama, a ja sam otišao da se presvučem, kada sam se vratio vidio sam veliku gužvu na stepenicama. Neko, ne sjećam se ko, došao je u svlačionicu da mi kaže da idem da vidim šta se dešava. Izašao sam napolje, popeo se gore i video mnogo ljudi oko njega. Pitao sam se šta se desilo. Nisu mi dozvolili da se popnem gore, niti da ga vidim, bilo šta. Odmah sam znao da se definitivno nešto loše dogodilo", ispričao je Hol za "Eurohoops".

Donta Hol

Izvor: MN PRESS

Prvobitno je trenirao bejzbol, ali su mu sugerisali da se bavi košarkom zbog fizičkih predispozicija.

"Da budem iskren, prije nego što mi je otac preminuo, košarka nije bila nešto što mi je bio cilj u životu. Poslije toga, 2010. godine, moj pogled na košarku se promijenio. Za mene je postojao samo bejzbol. Dobio sam na visini, i to se dogodilo 2010. godine, i moja ljubav prema košarci se promijenila. Provodio sam 6-7 sati dnevno na terenu zbog tog događaja i zbog moje ljubavi prema košarci, prema sportu uopšte. Obilježilo me je to što se to dogodilo tokom košarkaške utakmice", ispričao je Hol.

Ističe da ne voli intervjue i da je to naslijedio od majke. "Mrzim intervjue još od fakulteta. Ne znam tačno zašto, ali mrzim da pričam pred kamerama. Mrzim kamere uopšte, čak ni ne fotografišem redovno."

Olimpijakos platio da ga dovede

Olimpijakos je platio Baskoniji oko 600.000 evra za njegovu slobodu, a potom su potpisali ugovor na 2+1 godinu u vrijednosti od 3,6 miliona evra.

Dvadesetosmogodišnji Amerikanac koji takođe posjeduje azerbejdžanski pasoš prošle sezone prosječno je bilježio 7,7 poena, 5,3 skoka i 0,8 asistencija.