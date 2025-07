Bećiragić objasnio zašto Đedovića nema u reprezentciji: Košarkaš mu danas odgovorio

Nekadašnji košarkaški reprezentativac BiH Nihad Đedović odgovorio je selektoru reprezentacije BiH Adisu Bećiragiću.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Nekadašnji košarkaški reprezentativac BiH Nihad Đedović odgovorio je selektoru reprezentacije BiH Adisu Bećiragiću na njegovo objašnjenje o tome zašto ovaj iskusni igrač ne dobija poziv među „zmajeve“.

„Povodom izjava selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodina Adisa Bećiragića, želim se kratko osvrnuti na navode koji se odnose na mene lično. U drugoj epizodi svog podkasta sam govorio o procesu povratka bh. državljanstva i jasno istakao da u toj proceduri ključnu ulogu imaju nadležne institucije i Košarkaški savez BiH, a ne lična želja igrača. Izjava selektora sada to i potvrđuje“, započeo je Đedović.

„Takođe, već ranije sam istakao da u ovom trenutku, sa 35 godina, moja eventualna uloga u reprezentaciji ne zavisi od minutaže, već od iskustva koje mogu prenijeti mlađim igračima. U vrhunskom sportu, a pogotovo u današnjoj košarci, uloga u timu nije uvijek mjerena minutama, već vrijednošću doprinosa cijelom kolektivu na terenu i van njega. Do danas, nisam kontaktiran ni od strane selektora ni Saveza. Na raspolaganju sam reprezentaciji kao i uvijek, neovisno o godinama, pod uslovom da postoji potreba i volja da budem dio tog tima“, napisao je Đedović putem svog instagram profila.

Izvor: FIBA

Podsjećamo, Bećiragić je juče na pres konferenciji rekao da Đedović nije pozvan jer ne želi da slomi srce nijednog od igrača koji su trenutno tu.

„Ja sam rekao kada dobije državljanstvo odmah ću ga zvati. Tada sam saznao preko privatnih kanala da ga može dobiti, ako ja zatražim. Uslov je da je mlad, talentovan i da dugoročno može biti na raspolaganju reprezentaciji. Moraš ganjati političare i reći on će igrati 10 godina, a to nije tako. On ima 35 godina. Ostale su mu još dvije godine karijere. Opet ima i druga opcija, jer je on iskusan igrač koji bi mogao služiti na Eurobasketu. Stavio sam sve stvari i koliko ko igra, morao bih onda smanjiti rotaciju Gegiću ili Laziću, nekoga izbaciti iz rotacije, a neko me doveo tu gdje jesam. Zbog momka od 35 godina. To su 22 minute rotacije i nisam želio da se slomi srce nijednog igrača koji je tu", izjavio je Bećiragić.