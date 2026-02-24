Ko igra za Srbiju iz Partizana i Crvene zvezde? Alimpijević otkrio na koga računa u mečevima protiv Turske

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je Orlove pred kvalifikacione mečeve protiv nacionalnog tima Turske.

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević okupio je nacionalni tim uoči kvalifikacionih mečeva protiv Turske. Srbija će na teren izaći 27. februara, pa ponovo 2. marta.

Srbija će u drugom meču imati i pojačanje, pošto će se timu priključiti Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić i Arijan Lakić. Aleksej Pokuševski neće biti dio selekcije u ovim prozorima, kao i Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić koji nisu dobili dozvolu tima za prve mečeve.

"Čekaju nas dve važne utakmice protiv reprezentacije Turske. Kao što znate, to je ozbiljna selekcija i ima veliki zalet sa Evropskog prvenstva. Veoma mi je važno da imamo ovakvu podršku. Posebno me raduje to što je dobra prodaja ulaznica, biće to dosta bolje posjećeno u odnosu na prethodne mečeve. Ovi momci to zaslužuju", rekao je Alimpijević.

"Tamo sam šest godina, znam ih dobro kao selekciju, tri igrača iz mog kluba su na njihovom spisku. Svakako je pozitivna stvar", dodao je Alimpijević o reprezentaciji Turske koju dobro poznaje, s obzirom na to da u toj zemlji radi.

"Kalinić i Mitrović - to je sjajna stvar. To su igrači koji imaju izuzetan kvalitet, koji igraju dobre sezone. Dogovor sa Mitrovićem je postojao i za prve prozore, on je vrlo pošten, insistirao je da da se priključi prvim mečevima, ako bude imao klub bar sedam dana prije meča, da bi bio u bilo kakvom ritmu. Mi smo to ispoštovali, zasad ima dobru sezonu. Drago mi je da ga imamo", dodao je.

Ko će igrati za Srbiju?

"Naši igrači nisu dobili priliku od strane kluba ili imaju objektivne razloge. Ono što je krasilo i u prvim prozorima Srbiju je timski karakter, dobra igra. Smatram da u takvim atmosferama nema favorita, Turska jeste na papiru favorit, ali po broju igrača koji nastupaju."

