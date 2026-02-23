Dušan Alimpjiević okupio je košarkaše Srbije i počeo sa treninzima pred dvomeč sa Turskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Dušan Alimpijević okupio je reprezentaciju Srbije pred dvomeč sa Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket. Muška seniorska selekcija već je počela sa treninzima, ali nisu svi igrači na broju. Čekaju se još košarkaši koji će igrati mečeve Evrolige sa svojim klubovima.

Alimpijević će se obratiti medijima na otvorenom treningu u utorak poslije pobjeda u novembarskom FIBA "prozoru" protiv reprezentacija Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Vidi opis Alimpijević okupio reprezentaciju pred dvomeč sa Turskom: Srbija čeka još igrača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 10 10 / 10

Prvi meč protiv Turske igra se u Pioniru 27. februara od 19 časova, dok je drugi meč 2. marta u Istanbulu.

Ko je na spisku selektora Alimpijevića?

Selektor Alimpijević objavio je spisak od 23 kandidata i na njemu se nalazi i povratnik Nikola Kalinić. Ovako izgleda spisak:

Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).