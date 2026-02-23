logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Alimpijević okupio reprezentaciju pred dvomeč sa Turskom: Srbija čeka još igrača

Alimpijević okupio reprezentaciju pred dvomeč sa Turskom: Srbija čeka još igrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpjiević okupio je košarkaše Srbije i počeo sa treninzima pred dvomeč sa Turskom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Dušan Alimpjiević okupio košarkaše Srbije Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Dušan Alimpijević okupio je reprezentaciju Srbije pred dvomeč sa Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket. Muška seniorska selekcija već je počela sa treninzima, ali nisu svi igrači na broju. Čekaju se još košarkaši koji će igrati mečeve Evrolige sa svojim klubovima.

Alimpijević će se obratiti medijima na otvorenom treningu u utorak poslije pobjeda u novembarskom FIBA "prozoru" protiv reprezentacija Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Prvi meč protiv Turske igra se u Pioniru 27. februara od 19 časova, dok je drugi meč 2. marta u Istanbulu.

Ko je na spisku selektora Alimpijevića?

Selektor Alimpijević objavio je spisak od 23 kandidata i na njemu se nalazi i povratnik Nikola Kalinić. Ovako izgleda spisak:

Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Balša Koprivica (Bahčešehir), Arijan Lakić (Partizan), Bogoljub Marković (Mega), Dušan Miletić (Kluž), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Luka Mitrović (CSKA), Stefan Momirov (Spartak), Pavle Nikolić (Borac Čačak), Jovan Novak (King Ščećin), Aleksej Pokuševski (Partizan), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Nikola Tanasković (Budućnost), Uroš Trifunović (Turk Telekom).

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Srbija Dušan Alimpijević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC