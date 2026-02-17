Povrijedio se Aleksa Avramović: Deset dana pred meč Srbije selektora Alimpijevića boli glava

Srbija uskoro igra ključne mečeve kvalifikacija za Mundobasket sa Turskom, a povrijedio se Aleksa Avramović.

Izvor: MN PRESS

Loše vijesti dolaze iz Dubaija, gdje se opet povredio Aleksa Avramović. Njegov klub je pobijedio Bosnu na startu druge faze ABA lige100:82, ali srpski plejmejker nije završio meč. On je u posljednjoj četvrtini tražio da napusti teren zbog povrede.

U danu kada je selektor Dušan Alimpijević objavio spisak, na kome je naravno i Avramović, prvi plej srpskog nacionalnog tima se povrijedio. Srbija ima još deset dana do prvog meča februarskog "prozora" FIBA i duela sa Turskom u Beogradu. Vidjećemo da li će Avramović uspjeti da se vrati na teren do tada.

Imao je Avramović nekoliko povreda ove sezone, pa smo imali čak i situaciju da ga je teže povrijedio fizioterapeut, tako da baš nema sreće sjajni Čačanin otkako je stigao u Dubai i vratio se u Evroligu.

Što se tiče meča, Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i sedam skokova je vodio Dubai. Džanan Musa je imao 15, a Mekinli Rajt 13 poena. Kod Bosne je Majkl Jang imao 20 poena, Kovačević 12, a Atić i Plamer po 11 poena.