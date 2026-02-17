logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povrijedio se Aleksa Avramović: Deset dana pred meč Srbije selektora Alimpijevića boli glava

Povrijedio se Aleksa Avramović: Deset dana pred meč Srbije selektora Alimpijevića boli glava

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija uskoro igra ključne mečeve kvalifikacija za Mundobasket sa Turskom, a povrijedio se Aleksa Avramović.

Aleksa Avramović se povrijedio Izvor: MN PRESS

Loše vijesti dolaze iz Dubaija, gdje se opet povredio Aleksa Avramović. Njegov klub je pobijedio Bosnu na startu druge faze ABA lige100:82, ali srpski plejmejker nije završio meč. On je u posljednjoj četvrtini tražio da napusti teren zbog povrede. 

U danu kada je selektor Dušan Alimpijević objavio spisak, na kome je naravno i Avramović, prvi plej srpskog nacionalnog tima se povrijedio. Srbija ima još deset dana do prvog meča februarskog "prozora" FIBA i duela sa Turskom u Beogradu. Vidjećemo da li će Avramović uspjeti da se vrati na teren do tada. 

Imao je Avramović nekoliko povreda ove sezone, pa smo imali čak i situaciju da ga je teže povrijedio fizioterapeut, tako da baš nema sreće sjajni Čačanin otkako je stigao u Dubai i vratio se u Evroligu. 

Što se tiče meča, Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i sedam skokova je vodio Dubai. Džanan Musa je imao 15, a Mekinli Rajt 13 poena. Kod Bosne je Majkl Jang imao 20 poena, Kovačević 12, a Atić i Plamer po 11 poena.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksa Avramović KK Dubai orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC