"Znate kako je govorio patrijarh Pavle?": Aleksa Avramović o situaciji u Partizanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleksa Avramović je poslije meča sa Partizanom pričao o emotivnom dočeku, video snimku, potencijalnom povratku, igranju za Srbiju...

Aleksa Avramović o situaciji u Partizanu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Aleksa Avramović vratio se pred navijače Partizana, prvi put u drugom dresu. Kao igrač Dubaija igrao je u Beogradskoj areni protiv bivšeg kluba i doživio poraz u regionalnom takmičenju (86:76). Pred početak meča je srpski tim za njega spremio emotivan video i poseban poklon.

"Prelijepo, hvala Partizanu, klubu i navijačima na ovakvom dočeku. Bilo je previše emotivno, prelijepo, neka ljubav uzajamna koju dajemo jedni drugima pokazala se prije meča. Srce mi je bilo puno. To mi je trenutak koji će mi biti duboko urezan u sjećanje", rekao je Avramović poslije meča.

Osvrnuo se na samu utakmicu i dešavanja na parketu. Dubai je prvi meč dobio sa 12 poena razlike, tako da je zadržao prvo mjesto pred drugu fazu takmičenja.

"Sreća u porazu je što smo dobili većom razlikom u Dubaiju i zadržali prvo mjesto, sa te neke takmičarske strane. Slijedi novi format ABA lige i koliko je domaći teren važan, svega par puta se u prošlosti desilo da je neko ko je bio drugi uzeo titulu. Što se meča tiče, Partizan je bio bolji, nismo dobro odgovorili na njihovu agresivnost i zasluženo su dobili."

"Partizan? Patrijarh Pavle je govorio..."

Kada je dobio pitanje o tome da li je ispratio dešavanja u Partizanu, odlazak Željka Obradovića i sve što se dešavalo, spomenuo je patrijarha Pavla.

"Pratim cjelokupunu srpsku košarku i sport. Ispratio sam sva dešavanja i šta je sve bilo, to je pluskvamperfekat, život ide dalje. Patrijarh Pavle je govorio da postoje tri vremena - prošlost, sadašnjost i budućnost. Sve se dešava u sadašnjosti, ovo sada što sam izjavio je već prošlost, idemo dalje."

Nije mu bilo lako da izdvoji jednu stvar na pitanje šta mu je prva pomisao na period koji je proveo u Partizanu.

"Svakako ta titula koja se vratila poslije 10 godina koja je razgalila navijače i sve. Svaka utakmica kod kuće koju smo igrali bila je prava košarkaška predstava i nešto što je u analima, svaka utakmica mi je bila važna."

Da li se vraća u Partizan?

Pogledajte

04:04
Aleksa Avramović izjava posle Partizana
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Jedan od ciljeva Partizana za budućnost je dovođenje većeg broja domaćih igrača. Tako se nametnulo pitanje i o njegovom potencijalnom povratku u Partizan.

"Super jedna ideja, čuo sam da se spominju momci koji su iskoračili u prethodnom periodu sa svojim igrama, ako je istina za te momke koji dominiraju u ABA ligi i Evrokupu. Sjajna prilika za njih da se dokažu. Ja imam trogodišnji ugovor, glupo je bilo šta pričati. Lijepo mi je u Dubaiju, imamo jednu lijepu atmosferu i šansu da igramo u plej-inu i da se borimo za titulu u ABA ligi."

Da li će igrati za reprezentaciju Srbije?

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbiju čekaju dvije veoma važne utakmice u kvalifikaicjama za Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Prvo kod kuće (27. februara), pa u gostima (2. marta). Da li će Avramović da bude u timu novog selektora Dušana Alimpijevića? Ne zbog svoje odluke, nego zbog toga što evroligaški timovi ne dozvoljavaju većini svojih igrača da igraju za nacionalni tim.

"Prerano je bilo šta govoriti, ne znamo raspored, klupska dešavanja. Što se mene tiče, moje ambicije igranja za reprezentaciju su neupitne", zaključio je Avramović.

