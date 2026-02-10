Zakazan derbi Zvezda - Partizan: Sve o Top 8 fazi, ovako sada izgleda tabela ABA lige

Pobjedama Crvene zvezde i Partizana u derbijima regionalne lige određen je konačni izgled tabele uoči Top 8 runde. Pročitajte raspored svih utamica, uključujući i dva "vječita" derbija.
Uzbudljivom utakmicom Partizan - Dubai i trijumfom crno-bijelih, završena je uvodna faza ABA lige, poslije koje timovi formiraju Top 8 grupu. Iz nje će šest ekipa ući u plej-of, a dva će u plej-in.
Pobjedom protiv Budućnosti u Podgorici, Zvezda je ostvarila skor 12-4 i zauzela drugo mjesto na tabeli Grupe B iza lidera, Budućnosti (13-3). Nekoliko sati kasnije, Partizan je pobjedom protiv Dubaija ostvario skor 15-1 i ostaće drugi iza večerašnjeg rivala.
U drugoj fazi timovi će igrati protiv onih iz suprotnih grupa, pa će tako biti odigrani i "vječiti" derbiji - u prvom, 22. marta, domaćin će biti Crvena zvezda, a u drugom, 19. aprila, domaćin će biti Partizan. Biće to ujedno i posljednje kolo prije plej-ofa.Izvor: Wikipedia
Ovo je raspored svih utakmica Top 8 faze, počev od utakmica koje će Zvezda i Partizan igrati predstojećeg vikenda, u nedjelju, 15. februara.
- kolo: Zvezda -Igokea, Partizan - Budućnost (15. februar), Dubai - Bosna (16. februar), Kluž - Cedevita Olimpija (25. mart)
- kolo (8. mart): Kluž - Zvezda, Cedevita Olimpija - Dubai, Bosna - Partizan, Budućnost - Igokea
- kolo (13, 14. i 15. mart): Igokea - Bosna, Budućnost - Kluž, Dubai - Zvezda, Partizan - Cedevita Olimpija
- kolo (21. i 22. mart): Budućnost - Dubai, Igokea - Cedevita Olimpija, Zvezda - Partizan, Bosna - Kluž
- kolo (28. i 30. mart): Cedevita Olimpija - Kluž, Igokea - Budućnost, Zvezda - Dubai, Partizan - Bosna
- kolo (5. april): Dubai - Cedevita Olimpija, Igokea - Zvezda, Budućnsot - Partizan, Kluž - Bosna
- kolo (11-13. april): Bosna - Igokea, Cedevita Olimpija - Partizan, Dubai - Budućnost, Zvezda - Kluž
- kolo (19-20. april): Partizan - Zvezda, Cedevita Olimpija - Igokea, Kluž - Budućnost, Bosna - Dubai