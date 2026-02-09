Crvena zvezda pobijedila Budućnost i u "Morači": Crveno-bijeli pokazali snagu kada je bilo najvažnije

Crvena zvezda pobijedila na gostovanju Budućnosti u "Morači" i trijumfom ušla u drugu fazu ABA lige sa skorom 12-4. Budućnost ostaje prvoplasirana u Grupi B sa 13-3.

Crvena zvezda je pobijedila Budućnost u Podgorici, ozbiljno shvativši gostovanje velikom rivalu i prošlosezonskom "dželatu" u plej-ofu. U više od 30 minuta ravnopravnom meču, tim Saše Obradovića našao je način da mirno dovrši posao i da uđe u drugu fazu takmičenja kao drugoplasirani u Grupi B, sa učinkom 12-4, a iza Budućnosti koja ostaje lider sa 13-3.

To je bio jedini takmičarski značaj meča u Podgorici, jer je poznato da će Zvezda igrati sa timovima iz Grupe A protiv Dubaija, Partizana, Kluža i Igokee m:tel. Iz Grupe B dalje su prošli i Cedevita Olimpija (11-5) i Bosna (8-8), dok je ispod crte ostao Spartak (8-8) kao i Mega (6-10).

Najefikasniji u "Morači" bio je Zvezdin šuter Džordan Nvora sa 21 poenom (3/4 za tri), dvocifreni učinak u napadu imali su o Donatas Motejunas (12), koji je od početka uveo ekipu u ofanzivni ritam, a uz njega i Džered Batler, sa 10 poena za 18 minuta na terenu.

Isto tako, mora se naglasiti i doprinos Ebuke Izundua, koji je ubacio devet poena uz šest skokova, uključujući i uzastopno uhvaćene lopte u napadu kada je bilo najvažnije, u posljednjoj četvrtini.

Zvezda je igrala bez Ognjena Dobrića (povreda) i Dejana Davidovca (bolest), a ovaj meč došao je za crveno-bijele uoči evroligaškog gostovanja Olimpijakosu u Atini u četvrtak. I pred ekipom Budućnosti je meč u Evrokupu i to već u srijedu, protiv Burga, sa velikim takmičarskim značajem.

Razmišljao je i o tome trener Podgoričana Andrej Žakelj, pa je najviše vremena na terenu proveo Jogi Ferel i ubacio 15 uzena uz sedam asistencija, a niko drugi nije odigrao više od 22 minuta, koliko je na terenu proveo Nikola Tanasković. Dvocifreni u napadu za domaće bili su uz Ferela i Morgan sa 14, Butsijel sa 12 i Butej sa 10.







