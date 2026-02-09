logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda pobijedila Budućnost i u "Morači": Crveno-bijeli pokazali snagu kada je bilo najvažnije

Crvena zvezda pobijedila Budućnost i u "Morači": Crveno-bijeli pokazali snagu kada je bilo najvažnije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda pobijedila na gostovanju Budućnosti u "Morači" i trijumfom ušla u drugu fazu ABA lige sa skorom 12-4. Budućnost ostaje prvoplasirana u Grupi B sa 13-3.

Crvena zvezda pobijedila Budućnost u Podgorici Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila Budućnost u Podgorici, ozbiljno shvativši gostovanje velikom rivalu i prošlosezonskom "dželatu" u plej-ofu. U više od 30 minuta ravnopravnom meču, tim Saše Obradovića našao je način da mirno dovrši posao i da uđe u drugu fazu takmičenja kao drugoplasirani u Grupi B, sa učinkom 12-4, a iza Budućnosti koja ostaje lider sa 13-3.

To je bio jedini takmičarski značaj meča u Podgorici, jer je poznato da će Zvezda igrati sa timovima iz Grupe A protiv Dubaija, Partizana, Kluža i Igokee m:tel. Iz Grupe B dalje su prošli i Cedevita Olimpija (11-5) i Bosna (8-8), dok je ispod crte ostao Spartak (8-8) kao i Mega (6-10).

Najefikasniji u "Morači" bio je Zvezdin šuter Džordan Nvora sa 21 poenom (3/4 za tri), dvocifreni učinak u napadu imali su o Donatas Motejunas (12), koji je od početka uveo ekipu u ofanzivni ritam, a uz njega i Džered Batler, sa 10 poena za 18 minuta na terenu.

Isto tako, mora se naglasiti i doprinos Ebuke Izundua, koji je ubacio devet poena uz šest skokova, uključujući i uzastopno uhvaćene lopte u napadu kada je bilo najvažnije, u posljednjoj četvrtini.

Zvezda je igrala bez Ognjena Dobrića (povreda) i Dejana Davidovca (bolest), a ovaj meč došao je za crveno-bijele uoči evroligaškog gostovanja Olimpijakosu u Atini u četvrtak. I pred ekipom Budućnosti je meč u Evrokupu i to već u srijedu, protiv Burga, sa velikim takmičarskim značajem.

Razmišljao je i o tome trener Podgoričana Andrej Žakelj, pa je najviše vremena na terenu proveo Jogi Ferel i ubacio 15 uzena uz sedam asistencija, a niko drugi nije odigrao više od 22 minuta, koliko je na terenu proveo Nikola Tanasković. Dvocifreni u napadu za domaće bili su uz Ferela i Morgan sa 14, Butsijel sa 12 i Butej sa 10.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Budućnost Podgorica ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC