Da li Crvena zvezda može do Top 4 Evrolige?

Crvena zvezda mora da napravi nevjerovatnu seriju rezultata do kraja ligaškog dijela sezone kako bi bila nosilac u plej-ofu, odnosno četvrtfinalu.

Crvena zvezda igra veoma dobro u tekućoj sezoni Evrolige, a poraz protiv Makabija u Beogradu za nijansu je pokvario utisak - jer bi sa tom pobjedom crveno-bijeli bili u samom vrhu. Tim Saše Obradovića ne smije da se obazire na to jer je pred njim još mnogo važnih utakmica, pa i šansi da se izbore za dobru poziciju na tabeli.

Kalkulacije kažu da Crvena zvezda ima dobre šanse da se nađe u četvrtfinalu Evrolige, ali... Navijači jednog od dva srpska predstavnika i dalje mogu da maštaju o mjestu među četiri najbolja tima, što bi Zvezdi donijelo prednost domaćeg terena u četvrtfinalnoj seriji, ali i lakšeg rivala na drugom kraju parketa. Specijalizovani "Figurei8ht" je izračunao kolike su šanse za to.

Kompjuter koji se bavi kalkulacijama u preostalim rundama ligaškog dijela Evrolige smatra da će za mjesto među četiri najbolja tima biti potrebno ostvariti 24 pobjede. Crvena zvezda je trenutno na 16 pobeda, što znači da bi trebalo da slavi na osam od narednih 11 mečeva - ne djeluje neizvodljivo, ali nije ni lako napraviti takav niz.

Crvena zvezda trenutno nije favorit za mjesto među četiri najbolja tima na kraju ligaškog dijela Evrolige, jer joj se predviđa da će imati manje od 24 trijumfa kada se takmičenje završi. Ipak, treba imati u vidu da šanse postoje, ako tim Saše Obradovića opet napravi seriju dobrih rezultata, pa na taj način šokira timove koji se nalaze ispred poput Barselone, Valensije ili Real Madrida. Ovako kompjuter vidi Zvezdine šanse:

Crvena zvezda 18+ pobjeda - 98 odsto

Crvena zvezda 19+ pobjeda - 93 odsto

Crvena zvezda 20+ pobjeda - 81 odsto

Crvena zvezda 21+ pobjeda - 61 odsto

Crvena zvezda 22+ pobjeda - 37 odsto

Crvena zvezda 23+ pobjeda - 17 odsto

Crvena zvezda 24+ pobjeda - 6 odsto

Crvena zvezda 25+ pobjeda - 1 odsto

Our simulation model indicates that 24 wins will be the key number for a Top 4 finish and seeded playoff position@EuroLeague



Below is a matrix of possibilities per number of wins for the teams currently fighting for Top 4



More than 24 wins possibilities:

97% Fenerbahçe…pic.twitter.com/uYHlo9oQrc — Figurei8ht (@Figurei8ht)February 8, 2026

Najvdće šanse za mjesto među četiri najbolja tima daju se Fenerbahčeu koji je trenutno prvoplasiran, zatim je drugi na listi Olimpijakos, a onda slede tri španska tima - Barselona, Valensija i Real Madrid. Sudeći po tome, crveno-bijeli će za mjesto među šest najboljih timova u Evropi voditi veliku borbu protiv Madriđana, ali i protiv Panatinaikosa koji je uprkos manjoj krizi na poziciji koja mu daje nadu da može do velikog rezultata.

Podsjećamo, Crvena zvezda trenutno ima skor 16-11 u Evroligi, a to je dovoljno za sedmu poziciju na tabeli. Ekipa Hapoela iz Tel Aviva ima 16 pobjeda i jedan odigran meč manje, dok su Real Madrid, Crvena zvezda i Panatinaikos na istom učinku. Čak tri ekipe imaju 17 pobeda u dosadašnjem dijelu sezone, dok dva tima imaju po 15 pobjeda, pa je jasno da će do posljednjeg kola biti mnogo neizvjesnosti oko konačnog plasmana.

Kakav je format Evrolige?

Prvih šest timova na tabeli direktno će obezbijediti plasman u četvrtfinale takmičenja, a timovi od sedmog do desetog mjesta igraće plej-of. Dvije ekipe će na taj način obezbediti svoje mjesto među osam najboljih ekipa, ali će zatim imati jako težak zadatak da se domognu plasmana na Fajnal-for.

Prve četiri ekipe u plej-ofu imaće prednost domaćeg terena u četvrtfinalu, dok će preostala četiri tima biti u podređenom položaju. Nakon četvrtfinalnih serija u kojima igraju prvi protiv osmog, drugi protiv sedmog, treći protiv šestog i četvrti protiv petog igraće se Fajnal-for. Na završnom turniru u Atini igraće četiri tima koji budu uspješni u četvrtfinalnim serijama.

