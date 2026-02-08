logo
Dobra vijest za navijače Crvene zvezde: Promijenjen termin meča u Evroligi

Dobra vijest za navijače Crvene zvezde: Promijenjen termin meča u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda pomjerila meč sa Efesom u Evroligi.

promijenjen termin meca zvezda efes Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda promijenio je termin utakmice 29. kola protiv Anadolu Efesa koji se igra u Beogradskoj areni. Meč je prvobitno bio zakazan za četvrtak 26. februar od 20.15, ali će biti odigran dan ranije u terminu od 20.30.

Razlog je utakmica između FK Crvena zvezda - Lil koji se igra upravo 26. februara na "Marakani" od 21 čas. Tako će Delije imati priliku da gledaju oba evopska spektakla i podrže voljeni klub.

Šta čeka Zvezdu u nastavku?

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Olimpijakosu, a potom ima tri domaćinstva kada dočekuje Efes, Bajern i Fenerbahče.

Raspored u nastavku sezone:

  • 12.2 Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)
  • 26.2 Crvena zvezda - Efes (20h)
  • 6.3 Crvena zvezda - Bajern (20h)
  • 13.3 Crvena zvezda - Fenerbahče (20h)
  • 20.3 Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15h)
  • 25.3 Baskonija - Crvena zvezda (20.30h)
  • 27.3 Barselona - Crvena zvezda (20.30h)
  • 2.4 Crvena zvezda - Partizan (20h)
  • 7.4 Crvena zvezda - Pariz (20h)
  • 10.4 Asvel - Crvena zvezda (20h)
  • 16.4 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Izlazak košarkaša Crvene zvezde
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

